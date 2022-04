Estados Unidos | Una niña llevó tequila al jardín de infantes y lo compartió con sus compañeros

En la ciudad de Michigan, Estados Unidos, una niña llevó tequila al jardín de infantes al que concurre todos los días y compartió con sus compañeros y amigos. Varios chicos presentaron síntomas de intoxicación y fueron atendidos por los médicos.

Un grupo de nenes presentaron descomposturas y mareos debido a que una niña llevó tequila al jardín de infantes. Los chicos consumieron la bebida alcohólica durante el horario de la merienda como especie de juego.

El hecho ocurrió en el jardín Grand River Academy. La niña llevó en su mochila una botella de plástico de tequila José Cuervo premezclado que es utilizado para preparar margaritas con 10 por ciento de alcohol.

Alex Smith, padre de una de las víctimas, dijo que su hija tomó cerca de cuatro o cinco sorbos. “Se sintió muy mareada”, expresó Dominique Zanders, madre de otra de las niñas.

“La niña que llevó la botella al jardín vertió el contenido en su taza, lo bebió y terminó diciéndole a mi hija qué es. Fue y le dijo a la maestra que había licor en esta taza y la maestra le puso una cara graciosa”, manifestó Zanders.

La escuela dijo que la nena podría ser disciplinada si fuera necesario. A su vez, los padres fueron notificados inmediatamente tras incidente.

Según explicó el jardín, apenas ocurrió el hecho, los profesores se comunicaron con los servicios de intoxicación y seguido a eso llamaron a los padres para informar que los chicos habitan probado la bebida.

“Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso que ocurrió simplemente no debería ser posible”, aseveró el jardín en un comunicado sobre el consumo de alcohol en clase.

“Es lamentable que este tipo de bebidas para adultos se confundan fácilmente con bebidas aptas para niños”, agregaron.

Mientras que algunos padres culparon a la escuela, otros le echaron la culpa a la nena que trajo la mezcla de margarita a la escuela por el incidente. “Si su hijo sabe lo que es, no tiene nada de malo, pero debe saber que no debe tocarlo, que no es para niños”, comentó Smith.

FUENTE: TN.