Turismo Carretera: dónde ver la final en Toay, por TV y online

Este domingo se correrá la cuarta fecha de la temporada 2022 del Turismo Carretera que se disputará en Toay y marcará la despedida oficial de Guillermo Ortelli. Conocé las opciones para ver en vivo la gran definición por TV y online.

Final Turismo Carretera en Toay: cómo ver por TV y online

La final del domingo se podrá ver desde las 11 a través de la TV Pública.

Los canales de la TV Pública según tu cableoperador son los siguientes:

Canales 11 (SD) Cablevisión Digital .

Canales 121 (SD) y 1121 (HD) de DirecTV.

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) de Telecentro.

Los canales de DeporTV según tu cableoperador son los siguientes:

Canales 100 (SD) Cablevisión Digial

Canales 631 (SD) y 1631 (HD) en DirecTV

Canales 100 (SD) y 1021 (HD) de Telecentro

Automovilismo: el misionero Okulovich correrá en el TCR South América

El TCR South America sumará un nuevo argentino desde la segunda fecha de la temporada 2022 que se disputará el 1 de mayo en Interlagos. Se trata del misionero, Carlos Okulovich (h), que debutará a bordo de un Peugeot 308 del equipo PMO Racing, dirigido por Ernesto Bessone.

El misionero Carlos Okulovich incursionará en la flamante TCR South America con un Peugeot 308 del equipo argentino PMO Racing en la cita del 1º de mayo en el trazado de Interlagos, Brasil. “Estoy contento por esta oportunidad y la nueva experiencia de poder subirme a un auto de TCR. Es una categoría nueva, que he visto por televisión, y son autos hermosos”, adelantó a Campeones el representante de la ciudad de Oberá.

La chance se cerró con la llegada de los nuevos vehículos del conjunto deportivo, justo en una competencia en donde se compite en duplas. “Me entusiasmó mucho la posibilidad de correr en Interlagos, un circuito mítico para los que nos gusta el automovilismo”, contó Okulovich.

El misionero recordó, además, la situación particular del año 2007 por la que no pudo estar en el mencionado circuito: “Cuando el TC2000 fue a correr allá yo justo tuve el accidente, no tuve la suerte de correr y me quiero sacar las ganas”.

Okulovich había sufrido un duro golpe en ‘El Zonda’ sanjuanino, justo la fecha previa al viaje de la categoría al trazado brasileño, por lo que será un fin de semana emotivo para quien siempre tiene presente aquella larga y rigurosa recuperación enfrentada tras el accidente cuyano.

También tuvo ofrecimientos de Ernesto Bessone y Pablo Otero para sumarse al equipo en esta cita especial: “Voy a compartir auto con Juan Pablo Bessone, un amigo del automovilismo y la vida. Esperamos poder disfrutar de una buena carrera y la oportunidad de conocer el circuito”. Por el momento, el acuerdo de participación incluye solo este fin de semana, el de la 2da Fecha del TCR South América a disputarse del 30 de abril al 1º de mayo.

Fuente: TyC Sport