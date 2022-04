La revista Nature reveló recientemente un estudio que asegura que el consumo excesivo de edulcorantes aumentan el riesgo de aparición de tumores malignos, contribuyendo al desarrollo de cáncer de estómago y de colon. Sin embargo ese estudio fue hecho solo con roedores, y no es extrapolable a seres humanos.

De acuerdo a una investigación difundida días atrás por medios de todo el planeta, basada en una publicación de la revista científica Nature, los edulcorantes podrían desencadenar la aparición de asentamientos tumorales, principalmente en el tracto digestivo (cáncer de estómago y el cáncer de colon). Sin embargo se trata de un estudio hecho solo en roedores y no en humanos, por lo que requiere años de investigación, para poder tener una definición certera. María Cecilia Marín Licenciada en Nutrición (MP 399) habló al respecto.

El estudio científico fue realizado en ratones, en donde una parte de la población tomada para el experimento, contaba con células normales, y otra parte, además de células normales, presentaba células defectuosas que las volvían propensas a desarrollar cáncer, mencionó Marín.

Dicho estudió arrojó como resultado que grandes cantidades de edulcorantes, por un tiempo prolongado, aumentaron el tiempo de vida de las células normales y cancerosas en los intestinos de los roedores.

En ratones normales, éste aumento provocó un aumento de su masa grasa. Y en los ratones propensos a desarrollar cáncer, el aumento de la supervivencia celular llevó a los animales a desarrollar tumores más grandes, aclaró Marín.

Con respecto a los edulcorantes, Marín señaló que se traducen como endulzantes, es decir, que generan un sabor dulce en el alimento al que son añadidos, y se pueden encontrar en distintos tipos.

Por un lado, los edulcorantes nutritivos o calóricos, los cuales aportan una cantidad significativa de calorías, presentes principalmente en el azúcar, en la miel, y los azúcares propios de las frutas.

Por otro lado, se encuentran los edulcorantes no calóricos o no nutritivos, de los cuales habla el estudio. Éstos se caracterizan por no aportar calorías ni nutrientes, ya que están compuestos por sustancias puramente químicas y sintéticas, explicó Marín.

En este sentido, Marín indicó que al ser productos no naturales, aportan a activar el factor de decodificación del cáncer que puede estar presente en el ADN de cualquier individuo.

El estudio fue realizado únicamente en ratones, “no es extrapolable a la población humana”, aclaró Marín.

Finalizando, Marín mencionó que es un estudio que da pie a seguir investigando y estudiando sobre el tema, pero de igual forma, aquellos individuos que no posean en su ADN algún tipo de decodificación del cáncer, no van a desarrollarlo nunca.

“También puede pasar que a una persona que sí tenga células defectuosas, éstas nunca se activen. Porque el cáncer es una enfermedad que tiene mucho que ver, no solo con la genética, sino también con el ambiente y lo que puede llegar a activar estos genes”, agregó Marín.

Marín recomendó, como nutricionista, bajar la cantidad de dulce que se consume en todos los productos, teniendo como “ideal” el consumo de productos que poseen la menor cantidad de ingredientes posibles y que éstos sean conocidos por el consumidor.

“Es fundamental tratar de que la alimentación sea: menos paquetes y más comida real”

