Inflación: “No debemos desacelerar la economía, sino incrementar los niveles de producción del país” aseguró Diego Carmona

El economista Diego Carmona explicó cuales son los factores a tener en cuenta hoy para luchar contra la inflación, diferenciando los problemas que siempre tuvo nuestro país, de los ocasionados en el último tiempo por la pandemia y la guerra en Europa.

El economista misionero consideró importante primero diferenciar la inflación inercial que sufre Argentina, de la nueva ola de incremento de precios que ocurre tanto en nuestro país, como también en otras naciones que no suelen tener estos problemas. No pueden usarse las mismas recetas de siempre para combatirla, porque traería más problemas opinó.

En diálogo con Misiones Online Tv, Carmona dijo que aunque “nosotros venimos de larga data con inflación, también es cierto que en estos últimos tres meses, ha habido una aceleración muy importante, donde tendríamos que ver cuál es la inflación piso o inercial que tenemos y cuáles son los factores de esta aceleración que estamos viendo de los últimos tiempos. Es importante poner ahí el foco, ver los factores que la provocan a esta nueva suba, para no caer en recetas que terminen volteando a la Argentina, agravando esta situación que ya tenemos”.

El economista advirtió que las estimaciones del índice de precios al consumidor para este año, dan más arriba que la inflación del año pasado que fue de casi 51%. Especialmente después de conocer el dato preocupante del mes de marzo, que fue del 6,7%.

“Igualmente no se puede analizar el último mes hacia delante como si todos los meses vayan a tener ese número, porque hay factores estacionales. Y debemos tener también en cuenta que la salida de la pandemia es bastante más auspiciosa ahora, la economía empezó a tener el ruedo normal, ahora se nota que todo el mundo ha salido a la calle, y ha vuelto a trabajar. Y esto genera un exceso de demanda, que la oferta por estos dos años de pandemia, no pudo tener un desenvolvimiento normal, entonces nos encontramos con que empezaron las clases, los aumentos salariales y comenzó el aumento de la demanda, y la oferta no llega a equiparar eso. Por eso nos encontramos en este apriete. La capacidad productiva argentina y del mundo se vio muy afectada en estos dos años. Y al reactivarse la demanda, lo que sucede es que la capacidad instalada de las industrias no es la misma que antes de la pandemia, la producción ha bajado mucho y la demanda en cambio se restituye más rápido. Esto va a llevar un tiempo para poder llegar a la capacidad de producción que se tenía antes de la pandemia” explicó sobre porqué suben los precios.

Por otra parte también influye que durante el 2020 y 2021, tanto en Argentina como en el resto del mundo, se han generado una batería de incentivos económicos y monetarios para poder salir del momento de pandemia y recién ahora se están viendo los efectos, eso sumado a la guerra en Europa hacen un cóctel importante, expresó.

Sobre el conflicto bélico ente Rusia y Ucrania y sus consecuencias en el resto del planeta, Carmona mencionó que en los últimos meses subieron los hidrocarburos y los granos, elevando los precios de los combustibles y alimentos. Pero que lo más importante que ocurre ahora en todas las naciones en mayor o menor medida, son los efectos de la emisión monetaria durante la pandemia. “Hasta que la producción global alcance niveles mayores, vamos a tener estos indicadores”.

No hay que desacelerar la economía porque sería peor

“Tenemos que entender que para este fenómeno de la inflación que nosotros lo tenemos hace tiempo, más esta aceleración de los últimos meses, la solución no tiene que ser de la misma manera en que intentábamos atacarla, y no caer en recetas como desacelerar la economía, sino más bien en lugar de solucionar la inflación vamos a acelerarla, porque ahora lo que necesitamos es incrementar los niveles de producción de la Argentina”.

“La solución a la inflación debe ser paulatina y sólida, no tenemos que pensar en recetas mágicas. Hay que buscar políticas que incentiven a mayores y nuevas producciones, y enfrentar la problemática que tenemos de la falta de dólares y la poca capacidad de producción de los mismos, usando herramientas que vuelquen a una recuperación económica con lo que tenemos adentro de la Argentina. Y eso no quiere decir que no tengamos que importar, ni cerrarnos al comercio exterior. Sino por ejemplo incentivar la construcción, que es un sector muy importante y casi todos los insumos existen acá, no se necesitan tantos dólares para activar esa industria, como si se requieren para activar por ejemplo una industria automotriz” manifestó.

Por otra parte Carmona afirmó que de la inflación debemos salir con más oferta y ser inteligentes a la hora elegir que oferta es la que tenemos que potenciar, subsidiar o generar créditos baratos. “Hay un arsenal de instrumentos que el Estado nacional y provincial pueden llegar a disponer para potenciar esos sectores y volcar la demanda para esos lados, a que haya más viviendas por ejemplo, hay mucho para desarrollar en esos sectores, sería una manera inteligente y sostenida de batallar contra la inflación”.

También incluyó al sector de los alimentos y la ganadería como un rubro muy importante de nuestra economía, que se debe potenciar, ya que siempre el agro fue el que tenía la capacidad de traer las divisas, que luego necesitamos para importar otras cosas. “El gobierno debería meterse en estos sectores para lograr un incremento de la producción, pero es cierto que lleva mucho tiempo, por ejemplo, en ganadería lleva al menos dos años. Por eso las herramientas deben ser de largo plazo y que trasciendan a los gobiernos” cerró.