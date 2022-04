Copa de la Liga: enterate como continúa la fecha 10 este viernes

Con el triunfo de Sarmiento ante Gimnasia, arrancó una nueva jornada de la Copa de la Liga. Este viernes continúa con cuatro partidos, Tigre vs Huracán, Aldosivi vs Rosario Central, Central Córdoba vs Arsenal y Newell's vs Patronato

Arrancó la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. Las tablas de los dos grupos se mueven mientras se empiezan a ver los posibles candidatos para clasificarse. Por el Grupo A, se estarían metiendo en los cuartos de final Racing (21), River (19), Defensa (17, +6) y Unión (17, +3). Por el B, Estudiantes (18), Tigre (16, +4), Aldosivi (16, +3) y Boca (16, +2). Acá, cómo se juega la fecha.

Sarmiento consiguió un triunfazo ante Gimnasia por 3-1 y quedó quinto en el Grupo A, con los mismos puntos que Defensa y Unión, aunque con peor diferencia de gol. Arismendi, Gondou y Mainero marcaron para los de Damonte, y descontó Andueza en contra.

Por su parte Tigre está enfrentando a Huracán en Victoria. El conjunto dirigido por Diego Martínez le está ganando 1-0 al Globo con gol de Magnin desde el punto penal.

19.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) – TNT SPORTS

19.00 Central Córdoba – Arsenal (Zona B) – FOX SPORTS

21.30 Newell’s – Patronato (Zona A) – TV PÚBLICA

Sábado 16 de abril

14.00 San Lorenzo – Platense (Zona A) – FOX SPORTS

16.30 Colón – Independiente (Zona B) – FOX SPORTS

19.00 Barracas Central – Estudiantes (Zona B) – TNT SPORTS

21.30 Racing – Unión (Zona A) – TNT SPORTS

Domingo 17 de abril

14.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) – TNT SPORTS

14.00 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán (Zona A) – FOX SPORTS

16.30 Argentinos – Talleres (Zona A) – TV PÚBLICA

19.00 Boca – Lanús (Zona B) – TNT SPORTS

21.30 Banfield – River (Zona A) – FOX SPORTS

Fecha 11 de la Copa de la Liga:

Martes 19 de abril

14.00 Arsenal – Barracas Central (Zona B)

16.30 Unión – San Lorenzo (Zona A)

19.00 Huracán – Colón (Zona B)

19.00 Estudiantes – Tigre (Zona B)

21.30 Platense – Gimnasia (Zona A)

21.30 Independiente – Aldosivi (Zona B)

Miércoles 20 de abril

14.00 Newell’s – Banfield (Zona A)

14.00 Vélez – Central Córdoba (Zona B)

16.30 Patronato – Racing (Zona A)

16.30 Lanús – Rosario Central (Zona B)

19.00 Talleres – River (Zona A)

21.30 Boca – Godoy Cruz (Zona B)

Jueves 21 de abril

16.00 Sarmiento – Defensa y Justicia (Zona A)

18.30 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona A)

¿Cómo se define la Copa de la Liga Profesional?

Una vez concluida la etapa de grupos, los cuatro mejores equipos de cada zona jugarán los cuartos de final. Los duelos de cuartos serán a partido único en el estadio del mejor clasificado. Y en caso de igualdad en los 90 minutos habrá penales.

Las semifinales también serán a partido único pero en cancha neutral. Para la final, el reglamento indica que en caso de empate habrá suplementario. Y de persistir la igualdad, penales.