Copa Libertadores | Estudiantes sufrió en Uruguay pero se trajo un punto vital para la clasificación

Por la segunda fecha del grupo C, en el Gran Parque Central, Estudiantes y Nacional igualaron 0-0 en un partido claramente favorable al Bolso en la primera mitad que luego se emparejó.

Por la segunda fecha de la Copa Libertadores, Estudiantes sufrió más de la cuenta ante Nacional, pero en el segundo tiempo le encontró la vuelta al partido y terminó llevándose un punto que vale mucho tras igualar con el Bolso sin goles.

Mariano Andújar, que en la primera parte le atajó un penal a Felipe Carballo, fue la figura del conjunto de Ricardo Zielinski, que esta vez no mostró la contundencia de sus dos últimas presentaciones pero sumó una unidad valiosa, que lo deja en lo más alto del Grupo C a la espera de lo que pase con Vélez y Bragantino.

Nacional fue claramente superior en los 45 minutos iniciales. Se adueñó del medio, con un gran trabajo de Yonatan Rodríguez, y desniveló por los laterales cuando se lo propuso. Sólo le faltó el gol aunque chances le sobraron.

Emmanuel Gigliotti tuvo dos claras pero sus remates se fueron apenas desviados. El citado Rodríguez tuvo otra, pero desde un ángulo complicado no le pudo entrar bien y la pelota voló cerca del ángulo izquierdo del arco pincharrata.

Tal vez te interese leer: Champions League | El Liverpool empató 3-3 con el Benfica y se enfrentará al Villareal en semifinales

Pero la más clara fue sin dudas el penal que desperdicio Felipe Carballo, quien sobre la media hora dispuso de un penal pero su remate fue anunciado, abajo y Mariano Andújar respondió deteniendo el envío tras lanzarse hacia su palo derecho.

Estudiantes no encontró el juego. Recién en el último cuarto de hora, cuando Zielinski estableció un 4-4-2, pudo dar algo de pelea en el medio y el partido se hizo más disputado. Pero en ese segmento inicial nunca inquietó al guardameta visitante, ni siquiera en las pocas pelotas paradas que dispuso para llegar al área.

En el complemento el juego se emparejó y se deslució. Nacional siguió asumiendo el rol protagónico, pero Estudiantes no lo dejó ir tanto por los flancos y le complicó la distribución en el centro del terreno. Además, el Pincha metió alguna contra como una que Díaz estuvo cerca de concretar pero no pudo.

No hubo mucho más en ese segundo tiempo. Estudiantes ajustó las marcas y Nacional no pasó. Y los minutos se fueron consumiendo en medio del tedio generalizado hasta que el silbato final del árbitro decretó el empate, que no le vino nada mal al elenco platense.

Un titular de la Selección Argentina podría emigrar a Españahttps://t.co/3detAaSrD0 — misionesonline.net (@misionesonline) April 14, 2022

Fuente: Diario Popular