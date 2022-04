Copa Argentina | San Lorenzo quedó afuera en 32vos ante Racing de Córdoba y no encuentra la solución a su presente

Inesperadamente, el Ciclón cayó por penales ante el conjunto cordobés que venía de ganarle a Crucero del Norte el fin de semana por el Federal A. “Hoy tocamos fondo, el que no esté capacitado tiene que dar un paso al costado”, disparó Ortigoza luego del encuentro.

Luego de la eliminación de San Lorenzo ante Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina, el primero que habló fue Néstor Ortigoza, un referente histórico del Ciclón, quien realizó una dura autocrítica y aseguró que los jugadores son los principales responsables del mal momento que atraviesa el equipo, que este miércoles tuvo una nueva frustración.

“Estamos mal, tristes, dolidos, porque nos estamos fallando nosotros, a nuestra gente, estamos fallando a la historia del club, a nuestras familias. Entonces la verdad es que duele, no hay mucha explicación. Somos un grupo que tenemos que levantar”, arrancó el volante en diálogo con TyC Sports.

“El partido de hoy tocamos fondo porque tenemos que tener ganas, actitud y no la tuvimos, no la tenemos y debemos levantar. Somos San Lorenzo, es un club muy grande para estar donde estamos. Este club tiene una historia muy rica”, agregó.

“Estamos mal y nos duele. Y hoy, una nueva derrota, hablar, explicar y poner la cara otra vez acá, me incomoda. Hay que ser autocríticos. Nosotros nos hacemos responsables de este momento de San Lorenzo. El plantel se hace responsable. Ahora a encontrarle la vuelta, a entrenar mañana y a sacar el partido del fin de semana”, afirmó.

Sobre los cambios de entrenadores en los últimos años, Yoni aseguró: “El de hoy es un golpe durísimo donde sabemos que tenemos que entrar en conciencia rápido. De vuelta Pedro (Troglio), Monarriz (Diego), Paolo (Montero) y atrás pasaron ocho más y así no puede ser. El problema no son los técnicos, los responsables somos nosotros. Tenemos que estar a la altura de lo que es San Lorenzo”.

“Yo hago la mea culpa para el grupo, para adentro del vestuario y saber que estamos mal. Yo el otro día dije que entramos de punta de pie contra Gimnasia y la gente lo tomó a mal. Tenemos que estar a la altura de lo que es San Lorenzo y no lo estamos hace muchos años”, reconoció uno de los sobrevivientes del plantel que ganó la única Copa Libertadores del club en 2014 y autor del gol en la segunda final ante Nacional de Paraguay.

Al ser consultado sobre cómo se sale de esta situación, sentenció: “Haciendo las cosas bien, cada uno desde su lugar”.

Además, Ortigoza tuvo hidalguía para reconocer el mérito del rival: “A Racing de Córdoba hay que felicitarlos. No hay que minimizar lo que hizo. Ellos vinieron a hacer su partido y nosotros no lo hicimos. A nosotros nos costó y somos San Lorenzo”.

Por último, el volante de 37 años subrayó: “El escudo de San Lorenzo motiva y cuando no estamos al cien pasan estas cosas. Tenemos todo, psicólogo, tenemos todo y no sacamos los resultados esperados. Tenemos que salir, vivimos de esto y el que no está capacitado para salir tiene que dar un paso al costado”.

El partido de este miércoles por los 32avos. de final de la Copa Argentina jugado en San Luis, terminó igualado 1-1 entre San Lorenzo y Racing de Córdoba, pero en la definición por penales el elenco del Torneo Federal A tuvo más puntería y su arquero contuvo dos tiros, y terminó ganando 4-2.

Ante la renuncia de Pedro Troglio como entrenador, el reemplazante interino será Fernando Berón, coordinador general de las Inferiores, quien dirigirá la práctica de este jueves y conducirá al elenco azulgrana el sábado, cuando reciba desde las 14 a Platense.

