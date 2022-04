Luego del accidente del diputado Rodríguez en el día de ayer y que aún lo mantiene en terapia intensiva, su pareja María Belén Ibáñez Alegre, publicó un video en sus redes sociales llevando tranquilidad y disipando los rumores de una pelea previa.

En las últimas horas, el diputado Elvio Ceferino Rodríguez sufrió un accidente al caer desde el balcón de su hogar, ubicado en el segundo piso del edificio. A raíz de lo ocurrido, el diputado fue ingresado en la terapia intensiva del hospital Madariaga, donde aún se encuentra bajo cuidados intensivos y asistencia respiratoria.

Debido al confuso episodio, y de que aún no se establecieron las causas del hecho, comenzó a circular en las últimas horas el rumor de una pelea entre el funcionario y su pareja, que habría desembocado en la caída del diputado.

En este contexto, María Belén Ibáñez Alegre, pareja del diputado Rodríguez, publicó un pequeño video en sus redes sociales, y se encargó de disipar los rumores.

«Para la gente que me está preguntando, mandando mensajes, que si estoy golpeada y no sé qué más: estoy súper ojerosa y súper angustiada, natural por todo lo que pasó”, expresó Alegre.

“Negrito [Rodríguez] jamás ni siquiera me levantó la voz y nunca jamás me tocó un pelo. Yo estaba sentada en la barra de espalda al balcón, él salió al balcón, al ratito escuché un ruido, salgo, no lo veo, me desespero, bajo corriendo descalza, lo veo tirado, entro en shock, empiezo a pedir ayuda por todos lados, a gritar”, relató la pareja del diputado.

Además, Alegre señaló que una vecina del lugar habría visto el momento en el que el diputado Rodríguez cayó al vacío. “Cuando él se despierte va a poder contar cómo se cayó, si se mareó y demás”, resaltó.

Tal vez te interese leer: El diputado Elvio Ceferino Rodríguez se encuentra en terapia intensiva en el Madariaga tras caer de un segundo piso

“Basta de decir tantas pavadas, no voy a otorgar, no voy a dejar lugar a la duda de que él me golpeó. No tengo ganas de contestar mensaje por mensaje, gracias por la preocupación pero la única realidad es ésta, así que nada, eso, quería aclarar eso porque es muy injusto», finalizó Alegre.

Por otra parte, Fabián Rodríguez, intendente de San Vicente y hermano del diputado difundió un comunicado junto a su familia respecto de la situación del funcionario.

“Hoy pudimos ingresar a ver a mi hermano y su estado de salud sigue siendo estable. Debemos esperar las próximas horas para ver su evolución. El personal médico se encuentra en constante cuidado de su salud. Informaremos en la medida de lo posible detalles de su recuperación. Agradecemos infinitamente su preocupación y sus oraciones», reza en el escrito.