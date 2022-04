Promoviendo valores | Solange Cerdán recibió una Beca Especial de Estudios en el 22° Aniversario de Misiones Online

Durante la pandemia, el tradicional Concurso Mejor Promedio de Misiones Online que fomenta becas se vio suspendido transitoriamente, sin embargo, promoviendo valores como el esfuerzo y el trabajo, decidió otorgar a la estudiante Solange Cerdán -cuya historia refleja estos valores- una beca especial de estudios .

Misiones Online junto a empresas e instituciones que comparten los valores del esfuerzo y el compromiso por la educación, decidió en el marco del 22° Aniversario que se realizó con un evento de premiación en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento- entregar una «Beca Especial de Estudio» a la estudiante universitaria Solange Cerdán, que cursa el tercer año de la carrera de Ciencias Médicas, en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, en Corrientes.

En el acto, la entrega del certificado de reconocimiento estuvo a cargo del vicegobernador Carlos Arce, y las becas fueron entregadas por Lorena Mazzanti y Dorys Mabel Sanchez, en representación del Rotary Club Posadas, y Amanda Szychowski por la Fundación Bronislada Kruchowski de Szychowski.

La historia de Solange

La historia de vida de la estudiante Solange Cerdán sintetizan los valores del trabajo y el esfuerzo que promueve Misiones Online.

Una joven que pertenece a una familia que enfrentó muchas dificultades y siempre luchó por salir adelante. Su madre, Sarita, oriunda de Campo Grande vino a trabajar a la ciudad de Posadas en el empleo doméstico hace varias décadas, siendo aún incluso adolescente.

Con el tiempo formó su familia con Arturo, canillita, vendedor de diarios. De esa unión nació Solange, que desde niña quiso ser doctora.

La gripe A, hace más de una década, se llevó a Arturo y Sara y Solange quedaron solas. Con el esfuerzo de su trabajo, esa orgullosa empleada doméstica, sostuvo los estudios y la ilusión y los sueños de su hija de ser médica.

En eso está Solange hoy, estudiando Ciencias Médicas, cursando el tercer año. Pero las dificultades económicas de la pandemia casi la obligaron a abandonar la carrera, y fue entonces que a través de Misiones Online, junto a instituciones y empresas que comparten estos valores, se decidió apoyar a la estudiante y otorgar en el marco del 22 Aniversario una Beca Especial de Estudios para acompañar el proceso y que termine su carrera de medicina.

Futura médica

Cursó los estudios primarios hasta segundo grado en el Instituto Privado San Alberto Magno, y de tercer grado a cuarto año de secundaria en el Instituto Superior Santa María, culminando el 5to año en el Instituto José Manuel Estrada.

Desde que tiene memoria, Solange Andrea aspiraba a estudiar Medicina; específicamente cuando empezó a jugar con muñecas y les realizan “procedimientos médicos”.

Recuerda que de pequeña, “con total euforia afirmaba que era lo único que anhelaba, ya que era consciente de nuestra situación económica y las esperanzas de poder culminar mis estudios se esfumaron conforme iba creciendo”.

Tiempo después, se le presentaron diferentes oportunidades para estudiar otras carreras pero no sentía afinidad por las mismas: “Lo que elegí es lo que me llena a nivel personal y me siento realizada desde que ingresé a la Facultad”.

Su madre se enorgulleció al enterarse de su decisión pero en el fondo, creyó que lo iba a intentar y después posiblemente iba a desistir. Hoy está cursando el tercer año de la carrera en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, en Santo Tomé,Corrientes.

“Desde el mes de abril del 2020 estoy cursando de manera virtual, ya es el segundo año consecutivo de cursado con esta modalidad a partir de la pandemia por coronavirus. Este año retomamos la presencialidad, y estoy cursando el tercer año”, explica la estudiante universitaria.

Estudiar la carrera implica un egreso económico importante, y ante las dificultades de garantizar su continuidad a futuro y, en conocimiento del Concurso Mejor Promedio de Misiones Online, dio a conocer su historia.

La dedicación a estudiar medicina y aplicar en las materias demanda bastante tiempo del día. “No quiero atrasarme con ninguna materia del plan de estudio, ya que la Facultad tiene una modalidad muy estricta para los exámenes finales, que consiste en aprobarlos en tiempo y forma para poder pasar de año. Por ende me dedico de 8 a 10 horas por día para poder llegar con todos los temas. En caso de presentar un final lo preparo con 2 o 3 meses de anticipación por la cantidad de contenido”, explica Solange.

En cuanto a cómo se adaptó a los nuevos hábitos que impuso la pandemia por coronavirus, admitió que personalmente la llevó a cambios abismales en su vida en general y, en particular, en la vida universitaria.

“Al iniciar la carrera residía sola en Santo Tomé, Corrientes, y me dedicaba exclusivamente a asistir a clases, ir al hospital a realizar las prácticas que nos brinda la Facultad, y a preparar apuntes en mi departamento. Luego de este caótico acontecimiento, me toco volver a casa de mis padres y convivir con ellos nuevamente, ya que no hay clases presenciales; de esta manera tengo que cumplir con mi horario de clases, trabajos prácticos, y exámenes en convivencia, lo cual ha sido todo un desafío hasta ahora, pero por suerte cuento con el apoyo y respeto de mi familia cada vez que me presentó a una mesa”, explica.

Su madre siempre fue el pilar en todo. “Fue la única que me brindó ese apoyo económico para ingresar a la carrera de Medicina, a expensas de privarnos de muchas cosas”, compartió Solange.

Sobre su futuro profesional, aún es cautelosa. No tiene definido qué especialidad seguir. “La verdad que aún no lo sé con certeza, conforme voy pasando de año y cursando las materias lo decido en base a la disciplina con la cual siento más afinidad. Pero actualmente tengo algunas opciones: Anestesista; Traumatología; Cuidados Paliativos”.

Lo que tiene claro es dónde le gustaría poder realizar su residencia: en el Hospital “Italiano” o el Hospital “El Cruce”, ambos en la Ciudad de Buenos Aires, por su buena posición con las residencias universitarias, y por conveniencia residencial ya que proyecta realizar una especialización en dicha Ciudad.