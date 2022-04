Liga Nacional de Básquet: OTC enfrenta esta noche a Hispano Americano

En el anteúltimo partido de la Liga Nacional de Básquet, OTC enfrenta a Hispano Americano a partir de las 21:00 en el Augusto Derna. El conjunto de Demti está en la octava posición y ya clasificado a los playoffs.

Este martes OTC vuelve a jugar por la Liga Nacional de Básquet, el conjunto dirigido por Fabio Demti recibe en su cancha a Hispano Americano, con el objetivo de sumar para acomodarse en la tabla de posiciones de cara a los playoffs.

El conjunto misionero, tiene asegurado su lugar en la próxima instancia de la Liga Nacional de Básquet, hasta el momento se encuentra en la novena posición, si consigue ganar el juego de hoy y el del próximo lunes cuando también en el Augusto Derna reciba a Comunicaciones de Mercedes puede escalar una o dos posiciones que lo dejen mejor acomodado.

Si el torneo finalizaría hoy, OTC se estaría enfrentando a Boca Juniors en la etapa de playoffs, pero no tendría la localía, justamente eso es lo que busca poder conseguir acomodándose en la tabla de posiciones.

Formato de clasificación de la Liga Nacional de Básquet:

Los equipos clasificados entre los puestos 1° y 12° se asegurarán su lugar en los playoffs por el campeonato. Del 1° al 4° esperarán directamente en los cuartos de final, mientras que del 5° al 12° disputarán la primera ronda, enfrentándose el 5° con el 12°, el 6° con el 11°, el 7° con el 10° y el 8° con el 9°, en series al mejor de cinco juegos, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado, en formato 2-2-1.

Ya para la segunda instancia, los equipos que avancen a cuartos de final se reordenarán por récord obtenido en la fase regular para dar paso a los cruces con los primeros cuatro: 1° vs 8°; 2° vs 7°; 3° vs 6° y 4° vs 5°. También en eliminatorias al mejor de cinco juegos, con ventaja para el mejor ubicado, en formato 2-2-1.

Para las semifinales, con las llaves ya armadas, habrá cruces: 1° vs 4° y 2° vs 3°, con el mismo formato de 2-2-1, y la ventaja de ser local para el de mejor colocación en la fase regular. Por último, la serie final de los playoffs enfrentará a los dos equipos ganadores de los cruces de semifinales, en serie al mejor de siete juegos, en formato 2-2-1-1-1.

El ganador de la final será coronado como campeón de la Liga Nacional 2021/22 y además obtendrá un lugar en la próxima edición BCL Americas del año siguiente, al igual que el subcampeón.