Ezequiel Campa llega a la provincia de Misiones con su reconocido show “Cheto y Choto”, que ya ha sido elogiado por cientos de espectadores a lo largo y ancho del país. Conocé en esta nota detalladamente al artista y los puntos de venta de las entradas de la mano de Desarrollos del Litoral.

Un espectáculo único en su tipo llega a la ciudad de Posadas para hacerte vivir un momento a pura diversión: Ezequiel Campa, ganador del premio Estrella de Mar “Mejor Stand Up” 2021, nos presenta su imperdible show “Cheto y Choto”.

La cita es el próximo miércoles 23 de abril en el Teatro Montoya, a partir de las 21 horas, y vos podes adquirir tus entradas ahora mismo en los siguientes puntos de la ciudad:

-Patanegra Mercado Gourmet (esquina Catamarca y San Lorenzo)

-Cachalote Posadas

-Cachalote San Ignacio

-Patanegra Beach Club

-Hotel Bagu Posadas

-Brandom Oberá

Ezequiel Campa: estilo incorrecto siempre al límite

Ezequiel Campa es un referente del stand up argentino, que ha logrado enamorar a un amplio público conformado por personas que lo siguen a todas sus presentaciones.

El actor tiene más de 15 años de trayectoria en el espectáculo, se ha dedicado a la conducción de programas de televisión y de shows, y ha grabado distintas comedias y películas.

“Mi humor intenta cruzar la línea de lo políticamente correcto, molestar un poco y decir cosas que, se supone, no se pueden decir, va por ese lado. ‘Che, no podés decir eso, no seas tan choto”, señaló el comediante en una entrevista a La Nación.

En el escenario siempre aborda temas relacionados con el amor, la vida, la muerte, el paso del tiempo y la familia: “Particularmente hablo bastante del paso del tiempo y lo que nos provoca en el cuerpo”, añadió.

Desarrollos del Litoral: la conexión con la Naturaleza y la vida en el río

Para mentes educadas al lado del mar, la conexión con el agua es inevitable. Y con la visión estratégica de aunar la vida en tierra con el disfrute de los ríos, Desarrollos del Litoral, una de las empresas de South American Group ideó, proyectó y comenzó a hacer realidad un enorme proyecto inmobiliario de más de 212 hectáreas de barrios privados conectados con la naturaleza, en distintos puntos de la provincia, a orillas de los ríos Paraná y Uruguay, en los que se comercializarán lotes de 300 m² a 700 m².

“Una de las vedettes de nuestro grupo, es la empresa desarrollista inmobiliaria porque nos encontramos con los paisajes y las bellezas naturales de Misiones. Por eso decidimos encarar un proyecto muy ambicioso, a través de Desarrollos del Litoral. Estamos lanzando tres barrios, dos a orillas del río Paraná, Santo Pipó, el otro en Corpus. Se llamarán Eco Paraná Corpus y Eco Paraná Santo Pipó, con un concepto ecológico, para invitar al nuevo ciudadano a que se anime a vivir la naturaleza, como es el slogan de estos barrios”, destacó meses atrás Max Brog, fundador de South American Group.

Los barrio ecológicos Eco Paraná, en las localidades de Santo Pipó y Corpus, ambos ubicados a orillas del río, contarán con:

Bagu Fishing Lodge

Mercado Gourmet

Guardería Náutica

Playa

A ellos se suma Ayres de San Ignacio, una nueva opción de barrio privado en medio del verde, con servicios, espacios de esparcimiento, Proveeduría y cercado perimetral.

Completa este desafiante proyecto inmobiliario Eco Paraná Guardería Náutica, para guardar embarcaciones de distintos tamaños, con medidas que van desde los 18, 19, 20 y 21 pies, haciendo la actividad náutica confortable y amigable, gracias a los tiempos mínimos de bajada y subida de las embarcaciones.

El propietario podrá llamar con anticipación y solicitar la bajada de su embarcación, solicitar en la proveeduría el aprovisionamiento de combustible o la preparación de una canasta de productos para la navegación. Esto trae aparejadas ventajas como:

-Vida en un entorno natural y contacto con el agua, en una nueva tendencia en inversión.

-Áreas de servicio con seguridad y confort.

-La venta de camas náuticas con renta garantizada por dos años.

-Un proceso de bajada y subida de la embarcación ágil y dinámico, de tiempos cortos, con pronta salida a la navegación y pronta guarda de la embarcación.