Mundial de Qatar 2022: El país lanzó una web para que los fanáticos puedan conseguir alojamiento barato

A través de la organización del Mundial de Qatar 2022, los fanáticos tendrán la posibilidad de hospedarse en cruceros anclados en el Golfo Arábigo, hoteles de 3 estrellas y departamentos ubicados en los “Pueblos Fans”

Restan menos de 7 meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y la expectativa aumenta a diario. En la cita asiática asistirán millones de simpatizantes de todo el planeta para seguir de cerca a las 32 seleccionados que accedieron al certamen más codiciado del globo. Esta edición, que comenzará el 21 de noviembre, será histórica por tratarse de la primera que se celebra en una nación árabe, cuyas costumbres y formas de vida son diferentes a las de occidente.

En este contexto, el Comité Organizador de Qatar 2022 lanzó una web para que los fanáticos puedan conseguir alojamiento barato durante la Copa del Mundo. El país del Golfo proyecta recibir a más de 1.000.000 de personas durante los 28 días de la competencia y firmó convenios de alojamiento para garantizar precios accesibles que sean una opción frente a las altas tarifas de las grandes cadenas hoteleras.

En el portal digital (qatar2022.qa/book) se ofrecerán cuatro clases diferentes de alojamiento: hoteles de 3 estrellas, cruceros anclados en el Golfo Arábigo, departamentos de alquiler temporal y los llamados “pueblos de fans”, que consisten en acampes en medio del desierto.

La organización pondrá a disposición unas 130.000 habitaciones. Un departamento con servicios básicos (wifi y limpieza) rondará los 84 dólares por día y los barcos -dos cruceros reservados íntegramente- brindarán opciones desde los 340 dólares diarios.

“Es importante que los aficionados visiten el portal de alojamiento después de reservar sus entradas. Habrá otras formas de reservar su alojamiento, pero si quieren las opciones más baratas, es allí donde pueden encontrarlas. Aprendimos de eventos pasados. Sabemos que ha habido aumentos en los precios de alojamiento en torneos anteriores para aprovecharse de los fanáticos que ya compraron boletos. Y esto es algo que queremos evitar en este Mundial en Qatar”, afirmó el titular del Comité Organizador, Nasser Al Khater, en un comunicado oficial.

Si bien el fútbol será la atracción principal durante el Mundial, los fanáticos también aprovecharán su estadía en Qatar para hacer turismo. Como Doha será la ciudad en la que se hospedará la enorme mayoría de los que viajen al país árabe, es una obviedad hablar sobre los enormes edificios que allí fueron construidos en los últimos años, como el Aspire Tower, las Palm Tower o la Biblioteca Nacional.

Más allá de esas obras arquitectónicas, también existen lugares menos modernos que valen la pena visitar, como el Souq Waqif, un mercado antiguo que ha resistido los cambios de la ciudad y ha conservado su estilo.

Qatar ha intentado en los últimos años convertirse en uno de los mayores centros turísticos del mundo, por eso ha desarrollado una amplia variedad de oferta gastronómica. Es así que los que deseen podrán disfrutar de la comida local, pero también se encontrarán fácilmente con opciones más comunes de occidente tanto en restaurantes, supermercados o en los food trucks. Estos últimos son la opción más económica, en donde se puede conseguir un shawarma por menos de 4 dólares.

Quienes viajen al Mundial podrán despreocuparse por completo de sufrir un hecho de inseguridad. Los índices de delito de la nación asiática son ínfimos y por eso quienes viven allí están acostumbrados a no estar pendientes constantemente de sus pertenencias.

Cabe señalar también que por la ley musulmana los ciudadanos no pueden consumir alcohol, pero los hoteles internacionales sí tienen permitida su venta, aunque solo en espacios especiales. Es decir, nadie puede beber en la vía pública o en sectores que estén habilitados. La FIFA trabaja para que se pueda consumir cerveza en los Fan Fest, pero aún no hay información oficial de que esto vaya a ser así. En los estadios sí se podrá comprar, aunque los vasos no se podrán llevar a las tribunas.

