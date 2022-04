Tenis | Masters 1000 de Montecarlo: Novak Djokovic regresa al circuito en su año más turbulento

Novak Djokovic quiere dejar atrás un comienzo de año turbulento y cargado de polémica y volver a brillar con su raqueta en mano. El serbio, que por su negativa a vacunarse contra el coronavirus apenas lleva disputados tres partidos en este 2022 (todos en un mismo torneo), volverá al circuito esta semana en el Masters 1000 de Montecarlo, la primera cita importante de la gira europea de polvo de ladrillo. Y afirmó que no puede esperar más para saltar a la cancha.

El serbio, número uno del mundo y máximo favorito, buscará en Montecarlo mucho más que un título, el 87° de su carrera y el 38° de un Masters 1000, categoría en la que es el máximo ganador histórico. El torneo, que se disputa en la ciudad en la que reside desde hace una década, se presenta como la oportunidad perfecta para dar vuelta la página después de un arranque de temporada frustrante para él. Y no justamente por razones tenísticas.

Djokovic, de 34 años, no pudo defender su corona en el Australian Open porque fue deportado de ese país por su negativa a vacunarse, tras un polémico ida y vuelta con el gobierno oceánico, que le aprobó y le canceló la visa varias veces antes de enviarlo de vuelta a casa. Encima en Melbourne, Rafael Nadal se coronó campeón y sumó su 21° Grand Slam, dejando atrás el récord que compartía hasta entonces con Roger Federer y el mismo Nole, quien nunca escondió su deseo de ser el mejor en esa estadística.

El serbio jugó a fines de febrero el ATP 500 de Dubai, en el que cayó en cuartos de final ante el checo Jiri Vesely. Fue su única aparición en este 2022, porque se perdió luego los Masters de Indian Wells y Miami. Al no estar inoculado, no se le permitió el ingreso a Estados Unidos.

«Los últimos cinco meses han sido muy complicados para mí, tanto física como mentalmente, pero ahora estoy aquí, por lo que intentaré dejar todo eso atrás», comentó.

«En este tiempo que estuve sin competir, intenté seguir adelante, transformar todo lo que viví en una energía más positiva que sirva para lo que venga en el futuro. Trato de ser una persona optimista y positiva, de aprender de todo lo que me pasa en la vida, de cada experiencia, particularmente de algo tan grande como lo que pasó en enero», reflexionó.

«Una vez que empiece a jugar partidos tendré que lidiar con todo lo que está latente en el interior y que quizá esté esperando para salir. No siento que me haya dejado cicatrices que me impidan entrenar o vivir mi vida. Han sido unos meses muy complicados y algo que nunca había experimentado antes, pero intentaré usarlo como combustible para lo que viene», agregó.

Djokovic debutará en Montecarlo en la segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina, 45° del ranking, que en el arranque del cuadro, este domingo, venció por 7-5 y 6-3 al estadounidense Marcos Giron. La proyección lógica de su cuadro lo cruzaría en octavos con el español Roberto Bautista Agut (14° preclasificado); en cuartos, con otro español, Carlos Alcaraz (8°), reciente campeón en Miami y la nueva joven estrella del tenis mundial; y en semis, con el noruego Casper Ruud (4°).

Con la ausencia de Daniil Medvedev, número dos del mundo, quien se operó hace una semana de una hernia y estará inactivo «uno o dos meses»; sus principales amenazas son, por ranking, el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, y el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto y defensor del título.

El desafío para su regreso es grande. En los próximos dos meses, durante la gira europea de polvo de ladrillo, deberá firmar buenas actuaciones para no poner en peligro el número uno, que ya le robó Medvedev a principios del marzo, durante dos semanas. Nole tendrá que defender los puntos que sumó en 2021 por los títulos de Roland Garros y un ATP 250 de Belgrado; además de la final de Roma, los octavos de Montecarlo y la semi de otro torneo que se celebró en su ciudad natal.

«Tengo la intención de jugar la temporada completa de canchas lentas. Entiendo que probablemente no estaré en mi mejor momento, especialmente al principio de esta semana. Todavía estoy probándome, construyendo mi juego. Me tomará algo de tiempo, algunos partidos, recuperar el ritmo y conseguir el nivel competitivo que necesito», afirmó.

Y aseguró: «Roland Garros es el objetivo final, pero quiero dar lo mejor de mí en cada torneo. Todavía tengo reciente mi victoria en París del año pasado (NdR: Doblegó a Nadal en semis y venció a Tsitsipas en la final). Intento usarlo como inspiración para empezar esta gira lo mejor posible».

Los tres argentinos, a la cancha

La segunda jornada de competencia del cuadro principal de Montecarlo tendrá en cancha a los tres representantes argentinos del torneo, Diego Schwartzman, Federico Delbonis y Sebastián Báez.

El Peque, 12° preclasificado, choca con el ruso Karen Khachanov (quien juega sin bandera por la sanción a su país por la invasión a Ucrania). Será el quinto duelo en el historial entre ambos, que está igualado con dos triunfos por lado; aunque el primero en polvo de ladrillo.

El porteño, 16° del mundo y finalista este año en Buenos Aires y Río de Janeiro, viene de un flojo paso por los dos primeros Masters 1000 de la temporada (tercera ronda en Indian Wells y segunda en Miami, tras quedar libre en ambos en la primera) y tiene espacio para sumar sobre el polvo de ladrillo europeo. El año pasado perdió en el debut en Mónaco y firmó sus mejores actuaciones en Barcelona y Roland Garros (cuartos de final).

Su rival, 24° del ranking, tampoco llega en un gran momento. Sus mejores resultados de este 2022 fueron las semis de Adelaida en enero y de Doha, en febrero.

El ganador de ese partido irá ante el húngaro Marton Fucsovics, 57°, quien le ganó este domingo por 6-4, 6-7 (7-5) y 6-1 al sudafricano Lloyd Harris.

Cuando termine el encuentro de Schwartzman, Báez enfrentará en la misma cancha con el español Pablo Carreño Busta, 13° preclasificado. El bonaerense, 66°, superó este domingo la última instancia de la qualy, en la que hilvanó victorias ante el italiano Marco Cecchinato y el polaco Kamil Majchrzak. Y ahora jugará su primer Masters 1000 en canchas lentas, tras debutar en esta categoría con caídas en las rondas iniciales en Indian Wells y Miami.

Seba, una de las mejores raquetas de la nueva generación del tenis nacional, disputó a fines de febrero su primera final ATP, en Santiago de Chile. Si da el golpe ante Carreño (17° del mundo y un rival al que nunca enfrentó), se medirá luego con el suizo Stan Wawrinka (invitado de la organización, tras una larga inactividad por lesión) o el kazajo Alexander Bublik. Y en octavos, se cruzaría con Zverev.

En tanto, Delbonis se enfrenta a otro español, Jaume Munar, también proveniente de la clasificación. El azuleño, 35° del mundo, lidera por 2 a 1 el frente a frente con el ibérico, 78°, y buscará superar su actuación del año pasado en Montecarlo, la mejor de su carrera en el torneo, cuando arrancó en la qualy y perdió con Nadal en segunda ronda.

Semifinalista en febrero en Buenos Aires, Delbonis tendrá un compromiso muy duro si supera el debut, porque quedará cara a cara ante Zverev, número tres del mundo y tercer favorito.