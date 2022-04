Liga Regional Obereña de Fútbol: la lluvia impidió que se jugara la 5ta fecha del Apertura

Este fin de semana por condiciones climáticas fue suspendida la fecha del Apertura correspondiente a la Liga Regional Obereña de Fútbol. Se determinó que el jueves 14 se disputen los partidos suspendidos.

Un torrencial evitó que se pudieran jugar los partidos programados para la 5ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Hubo varios partidos que se iban a jugar, pero al final todo fue suspendido.

Este domingo se iba a disputar la 5ta fecha del Torneo “Aníbal Dalton Vera” de la LROF, pero el pronóstico se cumplió (se anticipaba lluvia para todo el día) y a las 11 hs varios clubes solicitaron que se suspenda una vez más la fecha. Sin embargo, hubo otros que indicaron que las condiciones de los campos de juego eran óptimas y que se podían disputar los partidos, por lo que decidieron que en caso de lluvia, sea el árbitro el que decida (con el riesgo económico que implica que un partido se suspenda antes de arrancar).

De toda la fecha, solo el cruce entre River de Villa Bonita y Atlético Campo Grande (solo en Primera) y Racing de Villa Svea vs. Ex Alumnos 185 (Cuarta y Primera), correspondientes a la Zona B, y el interzonal entre San Martín de 25 de Mayo y River de Santa Rita, se iban a disputar.

Los demás cruces, Atlético Alem vs Atlético JC/Independiente, Olimpia/San Antonio vs Atlético Oberá y Atl. Aristóbulo del Valle vs AEMO, por la Zona A, y Atlético Iguazú vs Atlético Campo Viera, por la Zona B, fueron suspendidos previamente y la LROF decidió que se jugarán el jueves 14, aprovechando el feriado.

Pero a la hora del partido, un torrencial hizo imposible que se pudieran disputar los tres partidos que se iban a jugar, y por decisión de los respectivos árbitros, fueron suspendidos. Solo se pudo disputar el Clásico del Alto Uruguay en Cuarta División, aunque ya el estado del campo de juego hacía imposible el correcto desarrollo del encuentro. A pesar de ello, River de Santa Rita se impuso 1 a 0 ante San Martín en condición de visitante.

5ª fecha de la Liga Regional Obereña de Fútbol:

Domingo 10 de abril

Zona A

Olimpia/S. Antonio vs. Atlético Oberá-SUSPENDIDO pasa para el jueves

Atlético Alem vs. JC/Independiente – SUSPENDIDO pasa para el jueves

Atl. A. del Valle vs AEMO- SUSPENDIDO pasa para el jueves

Zona B

River VB. vs. Atl. Campo Grande- SUSPENDIDO POR EL ÁRBITRO

Atl. Iguazú vs. Atl. Campo Viera- SUSPENDIDO – pasa para el jueves

Racing VS. vs. Ex Alumnos 185- SUSPENDIDO POR EL ÁRBITRO.

Interzonal

San Martín vs. River de Sta. Rita

4ta: 0 a 1

1ra. SUSPENDIDO POR EL ÁRBITRO