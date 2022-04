Misiones | Estafó a sus amigos de fútbol y les sacó más de $100 mil fingiendo una falsa operación de su madre para viajar con su novia

Un hombre pidió dinero en su grupo de WhatsApp de amigos del fútbol para la operación “urgente” de su madre que se encontraba internada en el Hospital Madariaga de Posadas; sin embargo, esto resultó ser una estafa.

El insólito hecho ocurrió entre un grupo de compañeros de fútbol que tras un acto de solidaridad, muchos de ellos que terminaron decepcionados tras ser estafados por uno de los integrantes que aseguraba que su adre estaba pasando por un mal momento de salud.

“Vi algunos que mandaron poco como yo, que pude enviar 1.500 por la altura del mes no tenía más, pero otros mandaron 5 y hasta 10 mil pesos y ahora quieren que les devuelvan, pero alega que ya no tiene más el dinero”, aseguró uno de los amigos que había colaborado con la causa que resultó ser un engaño. Tras descubrir el engaño estos solicitaron que se les reintegre el dinero enviado.

Los hechos

Durante los primeros días de marzo, en un grupo de WhatsApp de futbolistas senior, uno de sus integrantes envió un mensaje que decía: “Hola, les quería contar que estoy pasando un muy mal momento de salud con mi mamá y la tienen que operar de urgencia la semana que viene de un tumor que no se si sale, si quieren colaborar me avisan por privado con lo que sea 1000, 2000 o lo que sea porque la operación me sale como 300.000 y ahora no tengo”.

El mismo, se había aprovechado también de que muy pocos conocían a su progenitora, debido a que es de la localidad de Campo Viera, distante a unos 61 kilómetros de Dos Arroyos, lugar de residencia de los futbolistas que hoy se sienten estafados.

Si bien, por el momento no se puede precisar el monto exacto del “botín” con el que se habría quedado el embaucador, se presume que superaría los $100 mil.

“Hablando con algunos nada más y de lo que le dio cada uno, es posible que más incluso de 100.000, porque en este tipo de cosas uno no duda en ayudar y si no fuera por Mario, que es el que descubrió todo, ahora a fin de mes incluso otros le iban a mandar mucho más cuando cobraban”, anticipó uno de los estafados.

Sin embargo, uno de los integrantes del grupo de WhatsApp se dio cuenta del engaño al notar que cambiaba muchas cosas de la versión original sobre la posible enfermedad de la madre y por los días de operación, datos sobre la enfermedad, además nunca pasaba el diagnóstico en foto como algunos habían solicitado para poder corroborar la historia.

Ante esta situación, uno de ellos se animó a decirle que era un engaño y ver si caía en su propia trampa. “Le dije que había ido a lo de mi tía que el la conoce de Campo Viera y que vi a la madre, que me contestó que estaba internada y luego no sabía que decir y me señaló que lo disculpe, que tenía que pagar una cuenta el lunes por eso hizo eso”, manifestó.

Entre las hipótesis del accionar del embaucador, algunos creen que el mismo había prometido un viaje de Semana Santa a su nueva novia y con la cual sale hace muy poco tiempo, ya que la misma, presumía que para esas fechas pasaría con su novio en una playa de Brasil.

Pese a los hechos, los ahora excompañeros de fútbol quieren el reintegro del total de la suma entregada por solidaridad en la próxima semana, bajo la amenaza de recurrir a la justicia en caso contrario.

Fuente: Alem News

