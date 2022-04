Destacan la inversión actual en el sector forestal a pesar del momento de caída interna y externa

Si bien el mercado interno de la madera y el de las exportaciones de ese producto, no están pasando un buen momento, los empresarios del rubro son optimistas en cuanto al futuro de la actividad y muchos están invirtiendo en nuevas tecnologías, para estar actualizados.

El consultor forestal Ronald Vera, se refirió a la situación actual del sector forestal de la región. Coincidió con APICOFOM en que se vive un momento de parate interno y exportaciones a la baja, con el problema agregado de escasez de combustibles, pero se mostró optimista a futuro en cuanto a lo que se viene para la región.

La actividad forestal consume mucho combustible, porque el proceso logístico, tanto en el momento de la cosecha, como todas las operaciones vinculadas a industria, requieren de mucho combustible. Además de la logística del producto terminado hacia los destinos internos o puertos para exportación también lo necesita, esta situación preocupa mucho, y a pesar de que se intentan tomar los recaudos, no se puede acopiar más allá de los tanques que tienen, por eso afecta al sector, explicó Vera.

El consultor expresó que el sector está en un momento de caída de demanda, tanto en el mercado interno, como en la exportación. “No estamos llegando aun al nivel de caída del 2018, donde muchos aserraderos trabajaban solo tres turnos por semana. Hoy todavía las empresas siguen trabajando, pero la capacidad de esas empresas se limita a la cantidad de stock que tienen bajo galpones, porque la madera procesada no puede quedar a la intemperie. Y en cuanto a las exportaciones, hace un par de meses se empezó a notar que los precios bajaban y que la cantidad de órdenes de Compras que ingresaban al país, eran menores. Eso tiene que ver con varias cuestiones, Estados Unidos el principal demandante de madera no está pasando por un buen momento, la guerra en Europa, y el mercado interno, que a partir del crecimiento de los precios de la madera y construcción en general, está siendo afectado fuertemente, y no se prevé a corto plazo un cambio”.

A mediados de marzo, Ronald participó, junto con medio centenar de empresas argentinas, del evento denominado “FIMMA Brasil 2022”, que tuvo cifras récord de participación de visitantes de toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Encuentro donde se reflejó el gran interés de inversión en tecnologías para la industria de la madera y con optimismo a mediano plazo respecto a la evolución de los mercados internacionales.

La exposición que se llevó a cabo en el Parque de Eventos de la ciudad de Bento Goncalvez, al sur del país, se mostró renovada, manteniendo la esencia de ser del sector foresto-industrial en toda la cadena de valor, desde el mueble, a la transformación de la tecnología para la industria de la madera y biomasa forestal. “En cuatro días, las ferias recibieron más de 30 mil visitantes, generando una proyección de R$ 2 mil millones en negocios futuros, estimando los próximos 12 meses”, precisaron los organizadores.

Para potenciar las oportunidades en el mercado externo, ambas ferias contaron con Ruedas de Negocios Internacionales con compradores de 18 países , vinculados a la cadena de muebles.

En diálogo con Misiones Online Tv, el consultor forestal y director de la firma Foresto-industria (ingeniería & Desarrollo de Proyectos) Ronald Vera, destacó el interés de los empresarios madereros y profesionales por actualizarse, conocer e invertir en tecnología para el procesamiento de la madera.

“FIMMA es una de las mayores ferias del segmento en el mundo y tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector a través de la presentación de tecnologías de punta, insumos y equipos que se convertirán en oportunidades de negocio. Este año lograron récord de visitantes, al incorporar a toda la cadena de valor de la forestoindustria, desde el mueble a la biomasa y madera aserrada. Realmente la feria quebró el récord de público y expuso el entusiasmo de los empresarios por actualizarse, intercambiar información, ver tecnologías y se mostró, además, interesado por adoptar estas nuevas tecnologías en sus procesos. Las expectativas para el mercado de la madera en general es buena. Hay buena percepción de los negocios que se vienen, hay un clima de inversión en el mundo, y los empresarios de la región están ávidos por conocer las nuevas tecnologías de procesos industriales. Se percibió en la FIMMA un alto interés de los empresarios por invertir y, para ello, quieren saber cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. El financiamiento y las alternativas para poder hacerlo fue uno de los temas de mayor consulta. Hace más de 30 años que me desempeño en la actividad, y es la primera vez que percibo este grado de interés por invertir, a pesar del contexto mundial por los temores de la economía argentina y el impacto de la guerra Rusia-Ucrania que generan incertidumbre, pero eso no afectó la proyección de negocios que en general consideraron los clientes y empresarios es lo que va a persistir en los próximos meses, ya que desde el sector esperan poder sortear la crisis global que se vive, donde la industria maderera no es ajena”, resumió Vera respecto al clima de negocios. ”, había detallado también Vera, hace poco más de dos semanas atrás, en entrevista con Argentina Forestal.