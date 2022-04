Luego de la pandemia, el impacto de la actividad física motriz de los niños del primer ciclo en las escuelas, sufrió un fuerte retraso de su salud, planteando así un modelo de trabajo en conjunto con las escuelas desde el Colegio de Educación Física de la provincia.

Después de la pandemia, el impacto que tuvo en los chicos en la parte motriz, los retrasó un montón en su salud, en lo recreativo y deportivo, indicó el director de Educación Física de la provincia, Horacio Germán Nacke.

“Entre la virtualidad y la presencialidad que hemos pasado, estamos retomando la normalidad y nos encontramos con demoras en lo que es el desarrollo de la motricidad de los alumnos, principalmente en aquellos del nivel preescolar y primer ciclo de la educación. Después de un año de no tener relaciones sociales, de no tener amigos, de no tener la libertad de expresión corporal, ahora nos damos cuenta que hay un retraso en ese sentido» comentó el director.

En este contexto, «la dirección de Educación Física a través de los supervisores de la provincia y la coordinación de los centros de educación física especiales también trabajan con niños con discapacidad. Y se pusieron algunos puntos de trabajo en común para un refuerzo de las materias que no se tocaron en la pandemia, es decir, reforzar todo lo que no se dio».

Los profesores están haciendo capacitaciones para poder enfrentar y poder trabajar en estos aspectos.

Desde el área de Educación Física notan que a los chicos les cuesta hacer los ejercicios que hacían antes, por haber estado tanto tiempo encerrados por la pandemia.

“Todo lo que refiere a los niños de edades mas tempranas, lo que se busca es la parte lúdica y el aprendizaje motriz a través del juego, porque los chicos aprenden a hacer actividad física a través de los juegos. En las escuelas se les enseña a correr, a desplazarse, a caminar y eso fue retrasado un año por la pandemia».

Es recomendable que en las casas los chicos también hagan actividad física, ya que dos horas semanales en la escuela, no son suficientes. “Nosotros intentamos trabajar en buscar la estimulación de la educación física en las escuelas de la provincia y en sus casas. De hecho se viene trabajando paulatinamente para que los chicos puedan ir progresando después del impacto de la pandemia. La recomendaciones como actividad extra, primero para los chicos que recién inician la escuela, es que sus padres puedan encontrar momentos de juego, porque eso genera estimulación y ganas en los chicos de buscar otra práctica deportiva fuera de su casa».

Centros de Educación Física (CEF)

Los CEF funcionan como una extensión de las escuelas en la parte deportiva. Están destinados a los chicos que «están escolarizados por la mañana, tienen la posibilidad de asistir por la tarde en los lugares donde se encuentran estos centros. Ofrecen distintos tipos de actividades individuales y en conjunto» comentó.

Actualmente hay 32 centros en la provincia, dispersos en varios municipios. Además, están los Centros de Educación Física Especiales (CEFE) que trabajan con los chicos con discapacidad y van tratando de buscar que ellos se inserten en algún deporte.

«Estamos buscando tener más estimulo en la educación física en las escuelas de toda la provincia y también hay muchos proyectos en marcha desde el Colegio de profesores de Educación Física y que el profesor pueda ser parte de la prestación de la salud y cobrar a través de las obras sociales» dijo Nacke.