A Independiente se le escapó un partido increíble ante Tigre: se lo empataron sobre la hora

A Independiente se le escapó un partido increíble. El Rojo le ganaba, pero un penal sobre la hora le dio el empate a Tigre. Fue 1 a 1 en Avellaneda, en un duelo en el que el local mereció más, pero que no pudo cerrar.

Independiente y Tigre igualaron 1-1 este sábado por la noche en Avellaneda, en el marco de la novena fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga.

Independiente pasó de un primer tiempo alentador a un segundo tiempo sin piernas e igualó 1-1 con Tigre, que, al contrario, fue de menos a más y culminó evidenciando que es un equipo serio, con variantes, que dará pelea.

No debe ser sencillo ser futbolista de Independiente y salir a jugar en este contexto. Y no se habla de las internas entre los violentos, sino por el alto nivel de histeria que manejan los hinchas. Los simpatizantes de todos los clubes que atraviesan crisis entran en la misma bolsa. Iban apenas 10 minutos de juego y desde los cuatro costado del Ricardo Bochini ya habían bajado murmullos para Lucas Romero, porque demoró un pase, para Juan Insaurralde, porque jugó para atrás con Sebastián Sosa, para Domingo Blanco, porque no hizo un cambio de frente. Así con cada una de las acciones. Hasta la ligó el árbitro Hernán Mastrángelo: en un cuarto de hora ya todos se habían acordado de sus padres.

Y lo loco era que Independiente estaba mostrando algo distinto. No le sobra talento ni jerarquía al conjunto de Avellaneda, pero jugó con determinación. Plantó un 4-2-3-1 el entrenador Eduardo Domínguez, con Andrés Roa por detrás de Benegas y con Domingo Blanco por izquierda. Se insiste: no fue una maravilla el Rojo. Pero hubo algo que realizó casi a la perfección: presionar. Por ese ahogo constante, Tigre, el elogiado equipo de Diego Martínez, no pudo fluir. No manejó la pelota Equi Fernández y a Prediguer le costó sacarla limpia. Recuperó bastante el local en campo rival y no permitió que le generaron ocasiones, más allá de algún cabezazo.

En la parte de la creación, aún le queda camino por recorrer. Esta vez, con energía le alcanzó para arrimar peligro. Como si se hubiese llevado puesto a Tigre, con corridas por los costados de Blanco y Damián Batallini. Quien primero la tuvo fue Lucas Rodríguez, que estrelló un tiro libre en el palo izquierdo de Gonzalo Marinelli. Después, solamente merodeó el área. Hasta que Roa y Blanco se juntaron como tantas veces por la banda izquierda y Víctor Cabrera metió la mano para detener el centro del mediocampista. Penal y gol de Benegas, que definió abriendo su pie zurdo. ¿Era justa la ventaja? Por lo buscado y las ganas, sí.

Al Rojo le pasó factura el duelo entre semana de la Copa Sudamericana y padeció el segundo tiempo: ya no tuvo piernas para presionar y sufrió los ataques de Tigre. La tuvieron Castro y Menossi con disparos desde afuera que controló Sosa. Facundo Colidio, otro de los que ingresó en el Matador, desbordó mucho por izquierda, pero sus centros no encontraron definidores.

Domínguez cambió a todos los que pudo para ganar aire e Independiente pudo aumentar de contra, con corridas de Togni y de Blanco, el mejor de la cancha. Pero tardó en hacer los cambios y puso a futbolistas de tenencia y no de marca, más bien livianitos. Es cierto que no le sobran variantes. Podría haber apelado a una línea de 5 defensores o meter a Ostachuk para acompañar a Benavidez. Fue y fue Tigre, ya con Mateo Retegui de referencia. Tiene potencia el fijo del Chapa, que tuvo una de cabeza y otra de anticipo.

Y en la jugada final, el VAR avisó de una mano de Barreto dentro del área y Retegui puso el 1-1 final para que los hinchas se vayan insultado a Hugo Moyano, el presidente.}

Fuente: Clarín