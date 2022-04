La Federación de Asociaciones Rurales de Misiones sobre la faltante de combustible: “no se está consiguiendo y lo que se encuentra esta un 20% más caro”

Continúa el conflicto por la faltante de combustible en Misiones, lo que preocupa al sector productivo teniendo en cuenta que próximamente inician las actividades de cosecha y agroindustria.

En este sentido, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, Darío Bruera se refirió a la faltante de combustible en Misiones y manifestó que “En nuestra zona y toda la ruta 12, es desesperante la situación porque estamos comenzando la cosecha. Además, Misiones tiene un amplio sector forestal que demanda mucho combustible y hoy no se está consiguiendo al por mayor y lo que se encuentra esta un 20% más caro de lo que debería estar”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/04-08-SantaMariadelasMisiones-Dario-Bruera-Preocupacion-Escasez-Gasoil-8.43.mp3

Darío Bruera – Santa María de las Misiones

El empresario consideró que es una situación “preocupante. Salimos de una sequía, de incendios y lo poco que nos sobró para cosechar en el caso de la yerba por ejemplo, no se puede hacer por la faltante de combustible, teniendo en cuenta que un productor necesita un abastecimiento de 200 litros para mover sus equipos”, dijo Bruera.

Tal vez te interese leer: “Las estaciones de servicio tienen un cupo de combustible y se agota rápidamente por la alta demanda”, aseguran desde el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio

Ante esta situación, sostuvo que es urgente establecer medidas, “de parte de la Provincia, de Nación, o de algún lado, para que se asegure la provisión de combustibles sobre todo para el campo. Este es un problema que hay que resolver de manera urgente porque si no, no podemos levantar la producción y mucha gente se va a quedar sin trabajo, además de no cumplir con nuestras obligaciones tributarias y financieras”, expresó.

En un contexto provincial e internacional que se ve afectado por la faltante de combustible para las producciones, en donde genera pérdidas en las cosechas y también laborales, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales expresó que sería fundamental poder normalizar esta situación en las próximas semanas.

“Sería interesante que se normalice el abastecimiento las próximas semanas. Tengamos en cuenta que se acerca la Semana Santa y después de eso empieza la cosecha, ahora está a media marcha y un poco retardada por todo este problema; como también las producciones forestales que se desarrollan durante todo el año” añadió.

No obstante, aseguró que aún no hay una petición formal para resolver este problema, “pero el Gobierno debería hacerse cargo”.

“Todavía no se realizó ningún pedido, vemos preocupante la situación pero no sé si se trata de un conflicto entre el gobierno y las petroleras, o de un subsidio que no se da a las petroleras; la cuestión es que lo necesitamos, no importa si tiene un mayor precio porque al no haber combustible va a generar más pérdidas en el sector productivo”, finalizó Bruera.