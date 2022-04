La señora llegó tarde a la parada y el colectivo ya había arrancado, la imagen se viralizó en redes sociales. Desde la empresa de transportes defendieron al colectivero. Ocurrió en barrio Cofico.

Chofer no dejó subir a una mujer al colectivo y ella se colgó de la puerta

Un chofer no dejó subir a una mujer a un colectivo en marcha, pero a ella no le importó y se trepó de la puerta para poder viajar. El colectivero no abrió debido a que ya había arrancado con su trayecto. Sucedió en el barrio Cofico, en Córdoba.

El hecho ocurrió entre las calles Faustino Allende y Roque Sáenz Peña. El testigo que tomó la foto aseguró que la señora viajó unos 20 metros en esa posición con el colectivo andando.

Tal vez le interese leer La alerta en un papel que le dejó una joven a otra en un colectivo: “El de gorra te mira todo el tiempo”

En un momento, el chofer frenó, discutieron y finalmente la mujer se bajó. El motivo por el cual el hombre no abrió la puerta es porque la mujer llegó tarde a la parada y él ya había arrancado.

Por su parte, uno de los pasajeros relató en diálogo con Radio Suquía: “El chofer no le quería abrir la puerta, pero la gente le pedía por favor que lo haga porque querían seguir la marcha”. Y añadió: “La señora estaba desesperada. Le decía al chofer que otro colectivo no la iba a subir”.

El comunicado de la empresa

Desde la Empresa Romero S.A (ERSA), remarcaron que el chofer manejó correctamente la situación. Además, explicaron que “por seguridad y ordenanza municipal” los conductores tienen la obligación de subir a la gente solo en las paradas establecidas.

ERSA sostuvo en diálogo con el medio El Doce que la mujer “intentó subir en la calle frente a un semáforo a un colectivo en servicio, con los peligros que eso implica para su seguridad y la del resto de los transeúntes”.

Con respecto a lo que podría haber pasado con la mujer, remarcaron que “si el chofer abría la puerta, la hubiera golpeado”.

Temporal en Misiones | Un colectivo quedó en medio del agua por un arroyo desbordado y tuvieron que rescatarlo con una retrohttps://t.co/YLZnexEIKk — misionesonline.net (@misionesonline) March 24, 2022



Fuente: TN