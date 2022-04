Una hora más de clases | Las provincias tendrán la autonomía de adherirse a la propuesta que Nación busca establecer este año

El anuncio del Ministerio de Educación de la Nación de extender una hora más de clases en el nivel primario, “va a bajar a las provincias y cada una tendrá la facultad de sumarse o no a esta propuesta” afirmó Miguel Sedoff, ministro de la cartera en la provincia.

En este sentido, Sedoff mencionó que establecer una hora más de clases “es un tema nuevo, que lo venimos trabajando, evaluando posibilidades, tanto en la Provincia, como en el Consejo Federal con otros ministros; es una propuesta interesante esta medida que tienda a ampliar el tiempo en las aulas para los estudiantes, es una buena noticia”, expresó el ministro.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/04-07-RedCiudadana-Miguel-Sedoff-Propuesta-Nacion-nuevo-horario-analizan-8.30.mp3

Miguel Sedoff – Red Ciudadana

Asimismo, expresó que es una propuesta a evaluar con otros miembros del sistema educativo, ya que depende de un cambio estructural en las escuelas primarias.

“Lo que refiere a este punto en particular, es hacer un cambio estructural, no se puede hacer de un día para el otro, ni de una manera que no contemple las opiniones y las sugerencias de todos aquellos que integran la comunidad educativa, y me refiero a los docentes, directivos del Ministerio, padres, integrantes de la misma sociedad que incluyen este sistema de organización escolar”, añadió Sedoff.

Por otra parte, explicó que es una propuesta que el Ministerio de Nación tiene intención de incluir este año en las aulas. “No es una mala idea empezar este año” consideró.

Nación cuenta con una partida presupuestaria de 18 mil millones para imlementar una hora más de clase

“La propuesta de Nación es empezar a partir de este año. Tienen una partida presupuestaria de 18 mil millones de pesos para poder hacer frente al 80% de los costos laborales que eso implica. Nosotros tenemos una mirada federal, ideas que tengan como objetivo mejorar el tiempo en el aula, mejorar el tiempo de los estudiantes; por lo tanto, no nos parece descabellado, pero sí hay que tener en cuenta que es un proceso a largo plazo”, sostuvo el ministro.

Por otra parte, adelantó que este viernes se reunirán con el Consejo General de Educación para empezar a evaluar esta situación y también los convenios que firmó para un seguimiento de los estudiantes de la provincia.

“Mañana tenemos un temario del Consejo Federal de Educación y a su vez vamos a mantener el diálogo entre nosotros. También estuve con el ministro (de la cartera nacional) firmando convenios de implementación en la provincia de un sistema escolar completo para que tengamos la trazabilidad y el seguimiento de todos los estudiantes identificados en la provincia que es algo con lo que no contábamos”, comentó.

En cuánto a los grupos que no están de acuerdo con la aplicación de esta medida, Sedoff explicó que “cuanto más tiempo pase el chico en la escuela, más impacto va a generar, más educación y después están los que creen que la experiencia de estos dos años de pandemia, en algunos casos la educación híbrida funcionó y deberíamos darles más libertad a los estudiantes en su casa para poder tener una mejor educación”.

No obstante consideró que la educación es más que conocimiento, un proceso social en el cual el niño se va convirtiendo en ciudadano, para poder ser independiente y crítico, “Esto, cuanto más tiempo va a la escuela, más lo va a absorber” dijo.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de resolver esta medida de incluir una hora más de clases, es el tema de los contenidos, por lo que el ministro dijo que es un elemento crucial para definir esta propuesta.

“El hecho del contenido es crucial en esto, nosotros lo relacionamos con lo básico, la escritura, lengua y matemáticas, ahí debería ir el foco, hacer saber esos conocimientos prioritarios para abordar a los estudiantes con las mejores herramientas para luego desarrollar mejores estrategias”, señaló.

Además, consideró que otros interrogantes que surgen luego de este anuncio es que, si hay provincias que lo aprueban y otras que no, puede afectar el nivel educativo en los chicos a nivel país. En este sentido, se refirió que las provincias tienen diferentes realidades.

“Eso va a depender de cada provincia en el momento de delegar que tenemos, ya que tenemos diferentes realidades y las provincias con jurisdicciones independientes son los primeros responsables. Entonces, lo que puede ocurrir es que se ponga en marcha y que algunas den un paso adelante y otras no”, cerró el ministro de Educación Miguel Sedoff.