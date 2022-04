Rugby | Los Pumas Seven vuelven a competir después de estar 68 día inactivos

Este sábado, los Pumas Seven enfrentarán a Nueva Zelanda en el marco de la reanudación de la temporada del World Rugby Sevens Series (WRSS) por el grupo C en el cual tiene como rivales a Gales y Escocia.

Después de más de dos meses sin ninguna competencia oficial (68 días exactamente), los Pumas Seven enfrentarán a Nueva Zelanda en la vuelta a la escena internacional.

Por otro lado, el conjunto neozelandés vuelve al circuito mundial luego de dos años de ausencia, a causa de la pandemia mundial. La última participación del seleccionado kiwi en el WRSS fue en el Seven de Vancouver, 7 y 8 de marzo de 2020, certamen en el que conquistó la medalla dorada al vencer en la final a Australia 17-14. Y en esta oportunidad, el seleccionado que conduce Clark Laidlaw incluye a siete jugadores que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio y cinco debutantes. Los novatos en los All Blacks Sevens son: Leroy Carter, Moses Leo, Brady Rush (hijo del legendario Eric Rush), Caleb Tangitau y Kitiona Vai.

Los Pumas 7’s llegan al torneo en Singapur sin su capitán Santiago Álvarez Fourcade, que se perderá el resto de la temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; el cordobés Gastón Revol asumirá el rol de líder del plantel. Además, en el plantel que conduce Santiago Gómez Cora se incluyeron dos debutantes: Tobías Wade (Alumni) y Felipe de la Vega (CUBA). También, Francisco Ulloa volverá a actuar en el WRSS después de dos años (debutó en Las Vegas 2019); la última participación del back de Newman había sido en los torneos de la gira por Hamilton (Nueva Zelanda) y Sydney (Australia) entre el 25 de enero y el 2 de febrero de 2020. En lo que va de la actual campaña del World Rugby Sevens Series son seis los jugadores que tuvieron su bautismo en la selección nacional; ellos son: Joaquín Lamas, Santiago Vera Feld, Matteo Graziano, Tomás Lizazú, Tomás Elizalde y Agustín Fraga.

En la temporada se llevan disputadas cuatro etapas del circuito 2021/22, y Sudáfrica encabeza el ranking mundial, con 88 puntos; en el segundo lugar se encuentra la Argentina, con 70 puntos, y luego se encolumnan Australia (66 unidades), Estados Unidos (55) y Francia e Irlanda (ambos con 46).

Con más de un centenar de partidos en el circuito mundial y 23 torneos, Felipe del Mestre es uno de los jugadores más experimentados del plantel argentino, sobre esta nueva aventura en Asia, puntualizó: “El torneo de Singapur es uno de los más complicados para nosotros, por lo largo que es el viaje y por la gran diferencia horaria; esas condiciones terminan influyendo. El objetivo siempre es el mismo: apuntamos a crecer. Queremos demostrar en la cancha todo lo que estuvimos entrenando en estas semanas sin competencias; esta vez la pausa fue más larga de lo habitual, y eso nos dio la posibilidad de apuntalar nuestro trabajo.

“Tenemos una base de equipo muy estable -agregó-, y más allá de algunas variables, nuestra apuesta siempre es a largo plazo. Obviamente, el gran objetivo del año es el Mundial de Sudáfrica, y lo que buscamos es progresar torneo a torneo. Si bien somos conscientes que venimos de una seguidilla de varios podios, nosotros no nos planteamos los torneos mirando el podio. Sí buscamos estar lo más alto posible, pero no es nuestra meta principal. Queremos que cada Seven sea parte del proceso que estamos llevando adelante”, expresó el jugador formado en Pucará.

A su vez, el head coach Santiago Gómez Cora describió: “La idea en Singapur es seguir formando y cambiando estilos de juego. Después de los Juegos Olímpicos sabíamos que teníamos que reinventarnos, porque ya los rivales nos empezaban a conocer mas. Si bien el sistema siempre tiene sus opciones, lo están bloqueando bastante; entonces, eso nos obliga a ir cambiando. Y, como siempre, los cambios llevan su tiempo; además, con un equipo que está todo el tiempo rotando jugadores, toda esa transformación requiere de su proceso.

El historial de la Argentina en el World Rugby Sevens Series frente a sus rivales en el Seven de Singapur

Ante Nueva Zelanda, 87 partidos disputados. 11 ganados, 1 empatado, 75 perdidos. La última victoria de Los Pumas 7’s ante Nueva Zelanda fue el 7 de abril de 2019, por el quinto puesto del Seven Hong Kong; ese día el equipo nacional venció por 21-14, con tries de Lautaro Bazán Vélez, Matías Osadczuk y Agustín Segura; Santiago Mare acertó las tres conversiones. Y el anterior éxito frente a los kiwis fue por 26-19 (tries de Gastón Revol, Luciano González, Lautaro Bazán Vélez y Conrado Roura), el 2 de marzo de 2018, en la etapa clasificatoria del Seven de Las Vegas.

Los últimos antecedentes ante los All Blacks 7’s:

Argentina 14 vs Nueva Zelanda 35, en los Juegos Olímpicos de Tokio

Argentina 14 vs Nueva Zelanda 19, en el Seven de Ciudad del Cabo 2020

Argentina 12 vs Nueva Zelanda 21, en el Seven de París 2019

Argentina 21 vs Nueva Zelanda 14, en el Seven de Hong Kong 2019

Argentina 21 vs Nueva Zelanda 26, en el Seven de Vancouver 2019

Argentina 26 vs Nueva Zelanda 19, en el Seven de Las Vegas 2018

Argentina 5 vs Nueva Zelanda 36, en el Seven de Londres 2018

Argentina 26 vs Nueva Zelanda 19, en el Seven de Las Vegas 2018

Frente a Escocia, 51 encuentros de los cuales 35 quedaron en manos de los argentinos, 14 fueron para los escoceses y hubo 2 empates. Con respecto a Escocia, el seleccionado argentino perdió en el último enfrentamiento: el 8 de marzo de 2020 en el Seven de Vancouver cayó por 28-17. Antes de eso, Los Pumas 7’s ganaron cinco partidos consecutivos, y el anterior traspié fue otra vez en el Seven de Vancouver, el 12 de marzo de 2016 por 19-7.

Los últimos enfrentamientos con los escoceses:

Argentina 17 vs Escocia 28, en el Seven de Vancouver 2020

Argentina 31 vs Escocia 14, en el Seven de Vancouver 2019

Argentina 21 vs Escocia 19, en el Seven de Las Vegas 2018

Argentina 19 vs Escocia 14, en el Seven de Hamilton 2018

Argentina 19 vs Escocia 14, en el Seven de Ciudad del Cabo 2018

Argentina 26 vs Escocia 0, en el Seven de Hon Kong 2016

Argentina 7 vs Escocia 19, en el Seven de Vancouver 2016

Ante Gales: 50 partidos, 26 para Los Pumas 7’s, 23 para los Dragones Rojos y tan solo 1 empate. Frente a Gales, el seleccionado argentino lleva una serie de ocho éxitos seguidos; la última caída ante los británicos fue el 13 de marzo de 2017 por 47-28 en el Seven de París.

Los últimos duelos ante los galeses:

Argentina 31 vs Gales 5, en el Seven de Los Angeles 2020

Argentina 31 vs Gales 7, en el Seven de Vancouver 2020

Argentina 36 vs Gales 7, en el Seven de Hamilton 2019

Argentina 45 vs Gales 0, en el Seven de Ciudad del Cabo 2019

Argentina 33 vs Gales 26, en el Seven de París 2018

Argentina 31 vs Gales 10, en el Seven de Hong Kong 2018

Argentina 35 vs Gales 12, en el Seven de Vancouver 2018

Argentina 28 vs Gales 21, en el Seven de Sydney 2018

Argentina 28 vs Gales 47, en el Seven de París 2017

Argentina 14 vs Gales 21, en el Seven de Vancouver 2017

Argentina 42 vs Gales 21, en el Seven de Singapur 2016

Argentina 19 vs Gales 21, en el Seven de Dubai 2016

