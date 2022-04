Entró en la etapa final el juicio por el esclarecimiento de la muerte de Cristián González en Posadas

Este viernes se llevará a cabo la última ronda de testigos y posiblemente los alegatos del juicio oral y público, donde se busca esclarecer la muerte de Cristián “Chiripa” González en el barrio San Lorenzo, ocurrida el 22 de julio de 2018. Eugenio Veiga (28 años) está sentado en el banquillo de los acusados y es el único imputado en la causa.

En la jornada de audiencia de este jueves comparecieron ante los jueces del Tribunal Penal 1; Elva Nomí Rodríguez (madre del imputado) y María Del Carmen Espíndola (vecina de la familia Veiga).

Elva Rodríguez dijo que al momento en el que se desencadenaron los hechos estaba adentro de casa, aunque luego corroboró los dichos de su esposo, Eugenio Veiga, quién declaró ayer miércoles en la sala de debate y afirmó que su hijo le manifestó: “Me mandé la peor macana de mi vida”.

Para este viernes están citados a declarar, Elio Cabral (amigo de “Chiripa” González), la persona que acompañaba al joven fallecido, al momento de recibir la mortal puñalada que acabó con su vida. No obstante ello, su comparecencia está en duda porque no fue hallado en su domicilio o lugares que frecuenta en Posadas.

Además, está citada a declarar la novia de Elio Cabral, quien debería cerrar la ronda de testigos convocados. Después de ello, el Tribunal Penal 1 deberá resolver si convoca a las partes, Fiscalía y defensa del acusado, a la presentación de los alegatos finales.

Rechazan los pedidos de excarcelaciones de tres condenados por el homicidio de Wasyluk

El Tribunal Penal Uno de Oberá rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria solicitada por las defensas de tres de los cinco ex policías condenados por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38 años), ocurrido en un calabozo de la Seccional Primera de Oberá en la madrugada del 27 de abril de 2011.

Dicho Tribunal condenó a cinco ex policías de la comisaría de Villa Bonita –tres de ellos a prisión perpetua- al hallarlos culpable como coautores penalmente responsables del brutal homicidio de Wasyluk, (tortura seguida de muerte).

La víctima fue detenida en un camino de Villa Bonita, el 25 de abril a la noche, recibió una brutal golpiza en la comisaría local y en el trayecto hasta la seccional primera de Oberá, donde murió 27 horas después, en una celda de la misma.

El Tribunal Penal 1, integrado por los jueces Francisco Aguirre (Presidente), José Pablo Rivero y Jorge Erasmo Villalba, emitió una Resolución donde rechazan los pedidos de excarcelación del ex cabo Carlos Antonio Gómez -condenado a prisión perpetua-, del ex oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y del suboficial mayor Wilson Ricardo González, sentenciados a 8 y 5 años de prisión.

Anteriormente, los jueces que componen dicho Tribunal rechazaron los planteos similares de las defensas del ex sargento Pedro De Mattos y del ex agente Ricardo Javier Rodríguez, también condenados a prisión perpetua. Los detenidos permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

El fallo condenatorio

La condena a prisión perpetua alcanzó al ex sargento Pedro De Mattos (48 años), el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33 años) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37 años), acusados del delito de “tortura seguida de muerte”.

Asimismo fueron inhabilitados de por vida para desempeñarse en cargos públicos y a portar armas de todo tipo.

Asimismo, el Tribunal condenó a 8 años de prisión para el oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y 5 años para el suboficial mayor Wilson Ricardo González, imputados por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.

Ambos, integrantes de la comisión policial de Villa Bonita – junto a De Mattos, Gómez y Rodríguez- que intervino en la detención de Wasyluk y su traslado a la comisaría de Oberá, donde finalmente falleció.

Por otra parte, el Tribunal decidió absolver al ex jefe de la seccional primera de Oberá, Miguel Ángel Espíndola, acusado por “encubrimiento” y a su personal a cargo a saber: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y Hugo Ariel Basaraba, quiénes estaban imputados de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Par estos acusados consideró el beneficio de la duda (“In dubio pro reo”).