Día Mundial de la Salud | El cambio climático y sus consecuencias en la salud

Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Salud y el lema de este año es “Nuestro planeta, nuestra salud”, con el objetivo de llevar conciencia a la sociedad sobre las prácticas diarias que contaminan el medio ambiente y que inevitablemente impacta en el organismo de cada persona.

Cada 7 de abril se conmemora el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 y todos los años se trabaja en un lema para poner el foco en las problemáticas más urgentes que atraviesa la humanidad. En este Día Mundial de la Salud, se hace un llamado de atención para cuidar el medio ambiente ante el avance del cambio climático.

La contaminación del aire, el agua, el saneamiento inadecuado – incluida la gestión de residuos sólidos-, los riesgos relacionados con ciertos productos químicos peligrosos y los efectos negativos del cambio climático son las amenazas ambientales más apremiantes para la salud. Nuestro planeta, nuestra salud es un poderoso recordatorio de que la solución a muchos de estos problemas está más allá del ámbito exclusivo del sector salud y, por consiguiente, una respuesta efectiva exigirá enfoques de todo el gobierno y la sociedad.

Laura Guerrero, es Directora de Ambiente y Cambio Climático perteneciente a la Municipalidad de Posadas y en esta ocasión especial para el trabajo que realizan en la ciudad, reconoció cuales son las principales problemáticas y porque es importante tomar conciencia en un día como este.

“La propuesta de este año está relacionada con el cuidado del ambiente y la salud humana. Nosotros vivimos inmersos en el ambiente y debemos cuidar los recursos naturales en todas nuestras acciones, porque todo lo que realizamos genera un impacto ambiental que repercute en el agua, aire, suelo y en toda la infraestructura que utilizamos. Todas nuestras acciones generan algún impacto, estos generalmente son la producción de residuos, generación de contaminantes al ambiente como por ejemplo los microplásticos que se generan como resultado de una actividad humana. Estos materiales van al ambiente y no solo afectan la salud humana sino la biodiversidad, a los peces, animales y a todo nuestro ecosistema”, explicó Guerrero.

Destacó que las decisiones políticas, sociales, de a poco favorecen a la crisis climática y sanitaria. “No solo nosotros como ciudadanos sino que las acciones deben ser tomadas desde todos los niveles de la sociedad, desde los Gobiernos a través de herramientas y políticas para el cuidado del ambiente y la biodiversidad. Pero también mediante instrumentos legales que permitan esa protección, desde las empresas y los sectores productivos, a través de generar conciencia y tomar la gestión ambiental como parte de esas actividades diarias”, dijo.

La contaminación y los plásticos llegan hasta el fondo de nuestros océanos más profundos, de las montañas más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria. Los sistemas de fabricación de alimentos y bebidas muy transformados y poco saludables están impulsando una ola de obesidad, aumentando el cáncer y las enfermedades cardíacas, al tiempo que generan un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

“Nosotros como ciudadanos hacemos acciones más pequeñas pero que sumadas hacen a un todo y tenemos que empezar a introducir hábitos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tratar de no comprar plásticos de un solo uso, utilizar bolsas reutilizables, envases, también todo lo que sea relacionado a la alimentación, el consumo responsable, hay muchas medidas que podemos adoptar en nuestras actividades diarias que pueden hacer un cambio”, comentó Laura Guerrero.

Desde la Dirección de Ambiente y Cambio Climático trabajan en la implementación de acciones para el cuidado del ambiente, que tienen que ver con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la recolección diferenciada o el tratamiento de los residuos reciclables. “También trabajamos para el cuidado del agua, estamos viendo qué zonas de la ciudad representan algunas problemáticas como por ejemplo, residuos en los cursos de agua, en los arroyos y el río que es muy importante. Además de eso trabajamos en el verano en lo que fue incendios”, contó.

En el Día Mundial de la Salud, Laura Guerrero apeló a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos. “Tenemos que pensar que lo que yo hago no solo me va a afectar a mi, va a afectar a mi vecino, a mi comunidad y cuando hablamos de cambio climático tenemos que saber que lo que yo genero en la ciudad de Posadas no solo va a influir en mi ciudad, es muy probable que afecte a otras localidades cercanas. Los gobiernos locales son muy importantes para generar políticas de cuidado del ambiente”.

La crisis climática también es una crisis de la salud

La OMS calcula que, cada año, se producen más de 13 millones de defunciones debidas a causas ambientales evitables, sin ir más lejos, a la crisis climática, que es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad.

La crisis ambiental es un hecho y afecta directamente en la salud de las personas. Por eso es necesario poder afrontar las dos cuestiones y dejar de relegar las temáticas ambientales.

En ese contexto, se intentará poner en el centro de la cuestión a la salud de las personas y del planeta, promoviendo acciones y movimientos enfocados en el bienestar de las sociedades. Para lograr un nivel alto de salubridad en los sujetos es necesario que el ambiente también esté sano.

“Este es un año especial por lo que ha acontecido en años anteriores, todavía estamos en una transición de la pandemia, pero tenemos que saber que si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, los jóvenes van a tener poco futuro. El lema va más allá de lo que podemos hablar solamente en la salud,sino va muy dirigido a los empresarios, a los que uno puede hacer en forma personal y al mundo en general”, dijo Danielo Silva, Subsecretario de atención primaria y salud ambiental.

Y en ese sentido, comentó alguno de los programas y acciones que llevan adelante para cuidar a la salud de cada misionero pero también al medio ambiente en el que vive. Uno de esos proyectos es instalar energía renovable en centros de salud. “Estamos trabajando con el Parque Industrial en fortalecer 12 CAPS con energías renovables e instalar paneles solares y es importante porque hay lugares donde el sistema energético tiene cortes reiterados”, explicó.

También dijo que trabajan con el Programa Cesación del Tabaco, porque tiene un impacto grave en la salud de quienes son fumadores y también en la contaminación del ambiente. Otra de las cuestiones importantes para cambiar la relación ambiente-salud, es la Ley de Etiquetado Frontal, “la alimentación saludable es importante tanto para uno mismo como para nuestro ambiente”.

Por este día de conmemoración, la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental, estará en la Plaza San Martín con un stand para brindar información sobre el cuidado del medio ambiente y de la salud. “Este es un compromiso de todos, de los empresarios, del Gobierno, de la entidad políticas y es un tema importante que nosotros lo venimos trabajando”, expresó.

Cómo cuidar el planeta

Ir al trabajo a pie o en bicicleta al menos un día a la semana. Elegir el transporte público

Utilizar, en lo posible, energía renovable; no calentar las habitaciones a más de 21,5°C y apagar la luz cuando la abandonemos

Comprar alimentos frescos a productores locales y evitar los alimentos y bebidas altamente procesados

Dejar de consumir tabaco, es un producto letal y contaminante

Comprar menos plástico, utilizar bolsas de compras reciclables