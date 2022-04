Misiones | Productores agrícolas piden una veda en el apeo de montes nativos y forestales salieron al cruce

El dirigente agrario Hugo Sand afirmó que es necesario “tener una actividad sustentable” y solicitó el fin de las plantaciones de pinos y eucaliptos. También indicó que hay que repensar los modelos productivos. Desde el otro lado, Guillermo Fachinello, titular de APICOFOM defendió a la industria y sostuvo que el principal problema “es la intrusión” de tierras.

Productores agrícolas y representantes del sector forestoindustrial de Misiones atraviesan estos momentos un cruce de opiniones y de miradas sobre un mismo tema: el desmonte de flora nativa y su impacto en el medioambiente.

En diálogo con Misiones Online TV, Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones asoció a la actividad foresto industrial con el cambio climático y pidió, por un lado, una veda en el apeo de monte nativo y por el otro la limitación de plantaciones de pinos y eucaliptos, poniendo como ejemplo la resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Sand consideró que es necesario tener una acitividad más sustentable y que debe darse un alto a la tala de árboles en Misiones, porque «el fuerte verano que se vivió recientemente es consecuencia de los daños generados por el hombre con el medio ambiente.»

“Desde la era industrial en adelante se cometieron muchos delitos ambientales, donde los agricultores somos gran parte responsables de todo esto. Hemos quemado, hemos hecho monocultivos y creo que es hora que volvamos a repensar esto y hagamos una sociedad con la naturaleza”, señaló Sand, quien afirmó además que “la raíz del problema es que el hombre extrae materia prima de la natualeza pero no hace nada para reponer el daño”.

“Necesitamos una actividad sustentable. Tiene que ser desde el punto de vista ambiental, económico y social”, expresó al tiempo de aclarar que no está en contra de las plantaciones de pino y eucaliptos, pero reconoce que no son aptos para estos ambientes. Agregó que estas plantaciones no son amigables con las aves, insectos u otros animales habituales de los bosques.

“Si usted camina debajo de una forestación de pinos no verá un pajarito, solamente palomas, cuando en otoño cae las semillas del pino, pero nada más que eso, no hay abejas, no hay mariposas”, señaló.

Sobre la sequía e incendios que afectaron al medio ambiente en los meses anteriores, consideró que “en el pasado verano no hubo tanta falta de agua sino la insolación que recibieron las plantas” y añadió que esto pudo haber ocurrido por el agujero de ozono o la actividad industrial.”

Agregó que estos sistemas forestales no propician la vida. Por ello cree que se deben trabajar otros sistemas como el ganadero.

La postura de APICOFOM

También en diálogo con Misiones Online TV, el presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM), Guillermo Fachinello, rechazó que el sector forestal sea responsable de los desmontes, destacó que “muchos pueblos se hicieron a la par de la industria maderera” y, contrariamente, marcó que han colaborado en disminuir el desbosque.

“Mirando una foto satelital vas a ver quién cuidó el bosque nativo, si nosotros, los paraguayos, los uruguayos o los brasileños. Tenemos que ser más serios y buscar un plan estratégico dónde estemos todos involucrados”, precisó.

El entrevistado declaró que “observa con preocupación como se discrimina” a su sector cuando se habla de los bosques nativos y sostuvo que “tal vez le faltó visibilizar” las acciones que impulsan en esa área.

“La foresto industria siempre protege a los bosques nativos”, puntualizó.

Fachinello aseguró que “el gran problema es la intrusión en las tierras” porque, según explicó, se “quema y tala los terrenos”.

“Nos intrusan el monte, hacen el rosado y luego las cooperativas le dan semillas y químicos para que puedan plantar”, ejemplificó.

