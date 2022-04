Los gremios no están de acuerdo con sumar una hora más de clases

Luego del anuncio del ministro de Educación de la Nación sobre la posibilidad de que se implemente una hora más de clases en Misiones, Mirta Chemes, titular de la Unión de Docentes de Argentina (UDA) consideró que no es competencia de la autoridad nacional educativa ese tipo de decisiones.

Respecto a la implementación de una hora más de clases en Misiones, Chemes explicó que “desde UDA Nación, el profesor Sergio Ismael Romero, nuestro secretario general, ayer ya plantó postura y explicó que el ministro está tomando atribuciones y representatividad que no le corresponde”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/04-06-SantaMariadelasMisiones-Mirta-Chemes-Pedido-de-Nacion-agregar-una-hora-de-clases-8.12.mp3

Mirta Chemes – Santa María de las Misiones

Asimismo, dijo que es necesario “tener en cuenta que existe una mesa paritaria vigente en donde estos temas se debe abordar con los representantes de los trabajadores y analizar todas las variables, lo positivo, lo negativo, cómo resolvemos en las 24 jurisdicciones y después sí llevarlas al Consejo Federal para darle instrumento y fuerza”.

Añadió que en este caso fue “una decisión unilateral porque es un tema muy complejo ya que lleva una reorganización tanto académica como de estructura dentro de las instituciones educativas”.

En tanto en respuesta a los que defienden esta propuesta de incrementar una hora de clases diarias en el nivel primario porque significaría tener 38 días más de clase por año que propiciaría una mejor formación Chemes lo revatió al concluir que “la calidad educativa no se mide por la cantidad de horas”.

Adujo que “como docente y con 30 años de servicio” puede afirmar que “a calidad educativa no se mide por cantidad de días, sino que se mide por trayectoria, por capacitaciones, hacer una actualización permanente de los trabajadores, readecuación de los espacios, capitalización de los tiempos, repensar la educación, cuestiones troncales del sistema educativo que están fracasando”.

Para Chemes, “con más horas dentro de la escuela no lo vamos a solucionar, no estoy en desacuerdo con una jornada extendida porque es una alternativa interesante, ya que se pueden abordar otras cuestiones, como los talleres. Pero pensar solo y focalizar solo en dos áreas no es un problema estructural fácil de resolver”.

“Me parece que primero hay que trabajarlo, y no solo con los representantes y los trabajadores sino también con cada jurisdicción. Después de haber leído el anuncio del ministro, el problema no es la forma de cómo lo vamos a implementar, sino que creer que con una hora más de clase vamos a resolver el problema estructural me parece que está errado nuestro ministro de Educación de la Nación y preocupa cuando toma esas decisiones sin ninguna consulta a los representantes y trabajadores”, culminó Chemes.