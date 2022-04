Vialidad de Misiones construirá un nuevo paso provisorio más grande para utilizar durante la obra del puente definitivo del arroyo Pindaytí

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa que comenzará con la construcción de un nuevo paso provisorio sobre el Arroyo Pindaytí, en la Ruta Provincial N° 2, que será utilizado como desvío durante la obra del puente definitivo.

Tras las precipitaciones del último mes y las proyectadas para el próximo otoño-invierno, desde la entidad vial se decidió construir un nuevo paso provisorio con sección más grande sobre el arroyo Pindaytí, que permitirá que sea más alto, para reducir el problema de las inundaciones, y con mayor resistencia para poder ampliar el peso permitido en los vehículos que circulan. El principal objetivo es llevar una solución rápida para los vecinos de la zona.

Hoy, miércoles 6 de abril, se está trabajando en la limpieza del cauce y del puente provisorio existente, para poder realizar todos los controles y adecuaciones necesarias para así habilitar un paso seguro. Sin embargo, el embalse del Río Uruguay no permite que el agua descienda y no genera condiciones de seguridad. Por esta razón no se tiene precisiones de la fecha y hora de habilitación, pero sí el compromiso de trabajar en el lugar con premura y responsabilidad, porque es necesario resguardar la seguridad de los usuarios ante todo.

La DPV se encuentra trabajando actualmente en la construcción tanto del nuevo paso, como en el provisorio de servicio. La empresa contratista ya está en el lugar instalando las casillas y armando el obrador.

Es importante recordar que el paso tiene permanente control tanto de la Policía de Misiones como de técnicos de la División Balanza de la DPV, en ambos lados. Además en las localidades cercanas hay personal de la Policía, sobre la Ruta Provincial Nº 2 informando a los conductores sobre los desvíos, junto a la cartelería informativa.