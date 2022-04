En la mañana de hoy, la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN) presentó su nueva delegación en Misiones e incorporará a 45 trabajadores que no tenían cobertura. Esta sede se encuentra por Entre Ríos 1.728 (entre Félix de Azara y Buenos Aires) en la ciudad de Posadas.

La OSFATUN respalda a 80 mil afiliados a nivel nacional, y tienen como objetivo llegar a fin de año con los 100 mil. La Obra Social cuenta con más de 56 delegaciones en todo el país.

La inauguración estuvo precedida por el Secretario General de FATUN, Cro. Doctor Walter José Merkis, el Secretario General de APUNaM, Cro. Ángel Diego Picaza, y el Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón.

Además, participó del encuentro Oscar Novillo, Gerente General de la Obra Social de la OSFATUN. “Este primer paso es muy importante porque permite a los empleados de la Universidad Nacional de Misiones de elegir la obra social, ya sea la propia u OSFATUN que es la que tiene cobertura nacional. Es un plan de cobertura superador al que tienen acá”, comentó.

“Esta es una nueva etapa, que esperamos que se vaya profundizando. De todas maneras nosotros, utilizando los mecanismos de regulación, además de tomar los empleados de la universidad nacional, también tomamos de afuera, para darle masa crítica suficiente a la unidad Posadas y que sea equilibrada”, agregó el Gerente General.

Con la inauguración de esta sede de la OSFATUN en Misiones se incorporará a 45 trabajadores que no tenían cobertura. “Contratamos por prestación, es decir que el contrato es por acto, donde el profesional fija un valor, nosotros lo autorizamos y eso es lo que se le va a pagar y eso va a beneficio del afiliado”, agregó el Médico Alberto Natan, Gerente de Prestaciones Médicas.

“Sumamos una provincia más a nuestra cobertura a nivel médica nacional. Tratamos de brindarles siempre, no solo la cobertura del programa médico obligatorio que es nuestra exigencia, sino que todo un plan superador por ser no docente. El plan no docente se diferencia de los otros atento que no paga ningún tipo de co-pago o seguro y eso es lo que lo hace tan atractivo”, expresó Natan.