Liga Posadeña de Fútbol: este miércoles se juegan los partidos postergados de la segunda fecha

Este miércoles se reanuda la segunda fecha de la Liga Posadeña de Fútbol. Ágil vs Atlético Posadas, Candelaria vs Guaraní y Guacurarí vs Mitre se verán las caras luego de la postergación por inclemencias climáticas

Esta tarde de miércoles habrá acción de la Liga Posadeña de Fútbol. Luego de la suspensión de tres partidos el fin de semana por condiciones climáticas se decidió que se jueguen en el día de hoy.

Tal vez te interese leer: Subastarán la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra en México 86′: enterate los millones que recaudarían

A las 16:00 Deportivo Ágil recibirá en su cancha a Atlético Posadas, el conjunto de Gobernador Roca buscará poder revertir el mal comienzo de la primera fecha cuando perdió ante Guaraní Antonio Franco por 3-0 en Posadas. Por su parte, los del barrio Tajamar vienen de caer ante Candelaria por 0-1 y deberán ganar para no perder pisada a los punteros.

En el otro partido del grupo se verán las caras Guaraní y Candelaria, en la Antigua Capital. El local que volvió a la máxima categoría, despues de jugar varios años en el ascenso tendrá un partido dificil ante el máximo candidato. Se jugará a partir de las 16:30.

Y a la misma hora, Guacurarí recibirá en su cancha a Mitre que jugó en la primera fecha ante La Picada, pero el partido fue suspendido por agresión a uno de los asistentes por parte de la parcialidad visitante y hasta el momento no hubo una resolución final. Por su parte, Guacurarí viene de caer como visitante ante El Brete.

Así están las posiciones en la Liga Posadeña de Fútbol: