Posadas | “Me mandé la peor macana de mi vida”, fueron las palabras de Veiga luego de asesinar a Cristián González

Esta mañana, en el Tribunal Penal 1 sobre calle La Rioja de Posadas, se llevó a cabo la quinta audiencia del juicio por el crimen de Cristián “Chiripa” González en el barrio San Lorenzo. Comparecieron siete testigos, entre ellos el padre tanto del imputado como de la víctima.

Con la comparecencia de siete nuevos testigos, algunos de ellos claves en la investigación, continuó este miércoles el debate por el asesinato de “Chiripa” González en el año 2018, que tiene un único imputado, Eugenio Veiga (28).

El primero en sentarse en el banquillo frente a los Magistrados que conforman el Tribunal fue el padre del imputado, quien lleva el mismo nombre que su hijo, Eugenio Veiga. Al ser familiar directo, contaba con la posibilidad de abstenerse de declarar, pero aún así el hombre optó por relatar lo que recuerda de aquel fatídico 22 de julio.

Comenzó su declaración asegurando que esa tarde el imputado paso todo el día en su casa jugando a la play con sus hermanos. Al caer la noche, “Mi hijo me dijo préstame el machetito para entrar al monte y sacar el abono, eran las 10 y media por ahí”.

Recordó que pasados aproximadamente diez minutos, entró a la vivienda corriendo desesperado. “Temblaba y me decía papi perdóname perdóname, me mande la peor macana de mi vida, le lastimé feo a Chiripa. Le abrace y le dije anda a tomar un poco de agua. La Policía llegó a mi casa y se entregó porque sabía que estaba frito”.

El hombre comentó que conocía a la víctima porque se crió en el barrio y jugaban a la pelota todos los domingos.

En las audiencias anteriores, los efectivos policiales que intervinieron en la detención del sindicado, expresaron que los vecinos aseguraban que Veiga huyó escapándose por los techos de las diversas viviendas que conforman la manzana. Bajo esa línea, su padre dijo “Imposible que mi hijo allá venido corriendo por los techos o muros porque los terrenos son grandísimos”.

El arma homicida fue hallada por los pesquisas a pocos metros de la escena del crimen. “El machete era utilizado por mí para mi trabajo, le presté y le reclame que me la cuide porque yo no presto mis herramientas”.

Dos contra uno

Luego, resonó con firmeza el nombre de Elio Hernán Castillo, el cual a su vez fue nombrado por los demás vecinos del barrio que se presentaron como testigos durante la mañana de este miércoles.

El personaje en cuestión fue citado a declarar pero no compareció, secretarios del Juzgado se acercaron al domicilio de su madre pero esta aseguró no conocer el paradero del hombre. La fuerza pública anda atrás de sus pasos, pero no hay señales de su destino. “La policía llegó acompañado de Elio Cabral, él fue quien les señaló quien era mi hijo. Cuando le esposaron, mi hijo le dijo a Elio `vos tenés la culpa´”

Seguidamente, fue el turno de Raúl Fabián Bogado, se cree, el testigo principal del hecho. Según se conoció a lo largo del debate, aquel día en el barrio San Lorenzo de Posadas, estuvo plagado de disturbios entre los vecinos lo cual concluyó con un triste final y la muerte de un menor de 17 años.

“Salgo de mi casa y le veo a Veiga parado frente de la suya, aparecen Elio Cabral y Cristián, hubieron discusiones y terminaron a las piñas. Le tenían entre los dos a Veiga y en un momento dado Cristian caminó unos metros y cae todo sangrado, pero no puedo asegurar quien tenía el cuchillo”.

El hombre en su relató lo posicionó al imputado en el lugar de víctima, a raíz de que fue abordado por los otros dos jóvenes. “Eugenio estaba parado frente a su casa y al rato aparecen los dos y empiezan a mediar palabras y se agarraron a las piñas. Veiga cae al suelo y entre los dos le pegan. En un momento Cristian sale caminando y cae todo sangrado”, volvió a repetir.

El testigo, no contó a la policía en ese momento lo que había percibido. “Se agarraron a los sopapos entre los tres, fue todo muy rápido porque Veiga se tropieza y cae, los otros se suben arriba de él a pegarle. El que más ligó fue Eugenio porque estaba abajo”, cerró.

El muchacho de la esquina

El padre de la víctima, Mateo González, fue el siguiente en ser llamado a prestar testimonial frente a los jueces.

“Mi hijo estaba fuera de mi casa, vino uno que vivía en la esquina con una caja de vino (Elio Cabral). Cuando salgo le veo a Cristián y le digo no tomes alcohol porque te va a hacer mal. Fui a comprar cigarrillos y cuando volví no estaba más el flaco. Estoy seguro que él le puso una pastilla dentro del vaso. Pasaron 10 minutos y mi hijo estaba perdido, le empujó a la mamá, rompió la puerta y salió enloquecido”.

Prosiguió su relato y destacó que aquella tardecita “Chiripa” estaba irreconocible, aparentemente bajo el efecto de estupefacientes facilitados por Cabral. “Estaba loco mi hijo, a los veinte minutos viene un chico y me dice que a Cristian lo mataron. Fui a la casa del padre del hombre que le mató a mi hijo y me dice que la policía ya le había llevado”.

Por último, aseguró que desde aquella noche nunca más vio al muchacho de la esquina.

Piñas y patadas

Nicolás Fabián Bogado, fue otro de los vecinos que presenciaron la gresca y posterior asesinato de “Chiripa” González. “Yo salí y le tenían en el piso a Bebe (apodo del imputado), cuando se levantó Elio salió a correr para arriba. Cristian caminó unos metros y quedó tirado”.

En respuesta a la pregunta del fiscal Martín Rau, “Yo estaba trabajando en mi casa, tenemos una panadería. Salí afuera porque escuché el ruido cuando lo tiraron a bebe al suelo y entre los dos le estaban pegando”, haciendo referencia a González y a Elio Cabral.

El joven testigo, quien era cercano a las partes, hizo referencia en todo momento a un dos contra uno. González y Cabral contra Veiga. “Yo no vi que bebe tenía algo para defenderse, cuando paso eso, él y Elio salieron a correr. Yo estaba a pocos metros del hecho, estaba mirando mi familia y los de al lado de mi casa”.

Seguidamente, Mirta Beatriz Ezequiel, fue coincidente con el resto de los testigos, asegurando que Eugenio Veiga fue atacado a golpes por González y Cabral frente a su vivienda. “Ese día le vi a Veiga enfrente de su casa, paso Elio y le estaba jodiendo. Después le saltó a bebe y estaban peleando en la calle. Vino el chico que murió corriendo y le pegaban entre los dos a bebe”.

La mujer, quien vive frente a la casa del imputado contó que aquella noche estaba cenando con su familia y salió de la vivienda al escuchar los gritos de los involucrados. “Le veo a bebe que estaba afuera de la casa de él, no vi que tenía nada en la mano”.

A su vez, comparecieron el licenciado en genética Luciano Iturrieta, quien examinó la ropa de la víctima y, la perito Andrea Strocen, quien realizó el relevamiento en la escena del crimen y brindó una excelente explicación de su trabajo profesional. Esta última manifestó que aquel día se encontraba en el barrio San Lorenzo, al ser comisionada por otro hecho de daño.