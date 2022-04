La camiseta número 10 de Diego Maradona que usó cuando convirtió "El gol de la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" será subastada. El inglés que la consiguió post partido dijo hace unos años: "La guardé en mi casa por 16 años. Nunca la lavé. Después la doné al Museo Nacional del Fútbol (en Manchester)".

El futbolista Steve Hodge tenía 23 años el 22 de junio de 1986. Inglés, nacido en Nottingham, era uno de los integrantes del seleccionado de Inglaterra en el Mundial de México, en 1986. Luego de la victoria por 2-1 de la selección argentina, Hodge consiguió uno de los mayores tesoros de la historia del deporte: la camiseta número 10 de Diego Maradona, con la que fue autor en ese partido del “Gol del Siglo” y del “Gol de la Mano de Dios”, había utilizado en el encuentro disputado en el estadio Azteca.

Después del partido, Hodge intercambió su camiseta con Maradona. ¿Cómo fue la circunstancia? Así se lo contó hace unos años a LA NACION: “Sí, ocurrió de manera circunstancial. Me la dio en el túnel después del partido y la guardé en mi casa por 16 años. Luego la doné al Museo Nacional del Fútbol (en Manchester). Y nunca la lavé. Debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol”.

