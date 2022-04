Posadas | El desesperado pedido de una mujer víctima de violencia de género: “Me dijo que no la iba a contar”

La joven, de 27 años, asegura que su ex pareja la hostiga y amenaza desde hace 3 meses. Además, destacó que aún no realizó la denuncia por “miedo a represalias” de los hijos de este hombre.

Mariela Ferreira, de 27 años, es oriunda de San Vicente y desde hace algunos meses sufre acoso y amenazas por parte de su ex pareja. En este sentido, dialogó en exclusiva con Misiones Online y describió el calvario que viene sufriendo junto a su hija por parte de este hombre.

“He mantenido una relación con este hombre durante casi un año. Hace 15 días me viene acosando vía redes sociales, me dice cosas feas y si no me he acercado a la comisaría de la mujer a hacer lo que me corresponde, que es la denuncia, es porque él me amenazó solo por el hecho de que su hijo es policía”, comenta Ferreira.

“Me dijo que no la iba a contar. Estoy aterrada porque estoy sola con mi nena y me da miedo, porque él es un hombre grande, mantuvo una relación de 10 meses conmigo y últimamente anda muy loco; muy obsesivo, muy agresivo, me habla feo, se metió en mis redes, insulta a todo el mundo y no me parece correcto”, describe.

Ferreira explica que este cambio en el comportamiento del hombre empezó hace tres meses con las primeras «escenas celos.

“Desde año nuevo que yo pase las fiestas con mis vecinos en donde vivía antes, yo no puedo hablar con nadie porque todos son mis ‘machos’, que todos se acuestan conmigo”.

Además, denuncia que el hombre la chantajea con mostrar fotos intimas de ella: “Me amenaza con mostrar unas fotos que él me había pedido y yo con toda la confianza le pasé porque lo quería mucho y ahora me chantajea con subirlas a las redes y hacer plata con eso.”

Ferreira menciona que teme hacer la denuncia, debido que los hijos del hombre pertenecen a la fuerza policial”.

“Uno es penitenciario y el otro es policía. Él me dijo que si yo iba a denunciar a la comisaria, sus hijos iban a venir a mi casa. Yo vivo con mi nena, no puedo estar así. Si tanto me dice que soy poca mujer, que haga su vida. Con sus actitudes tiró a la basura 10 meses de relación”, relata.

“Me dijo que mañana iba a venir a mi casa a buscar unas cosas que son de él. Yo no quiero que venga, quiero que la policía se lo lleve”, expresó.

Ferreira además describe una situación que se dio en una ocasión en la que la pareja se fue a pescar. “Se me cayó el ril al agua y para el eso vale más que yo. Me tire al agua a buscarlo, casi me morí por esa porquería y nunca se preocupó por mi vida. Le importa solo lo material”.

La mujer también explicó que ya había sufrido violencia de género y maltratos en su primer matrimonio, llegando a perder todo en su divorcio y teniendo que trasladarse hacia Posadas para iniciar desde cero.

“Lo único que quiero es que me deje de amenazar, que me deje de acosar con sus hijos policías. En mi relación anterior sufrí algo similar y no quiero volver a pasar lo mismo. Tengo una hija que ve todo lo que me hace», señaló.

“Yo necesito que alguien me ayude, no quiero ir a la comisaría y que nadie me solucione esta situación”, finalizó la víctima.