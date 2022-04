La mujer, de 38 años de edad, logró recuperarse de un cuadro casi mortal de Covid-19 en el año 2021. Hoy, casi un año después de su “renacimiento” cuenta su historia con la terrible enfermedad.

Dina Giménez tiene 38 años, es de Posadas, y trabaja en la Cámara de Diputados de la provincia. El pasado 25 de mayo, comenzó con lo que suponía, era apenas un cuadro gripal común y corriente, pero con el pasar de las horas se convirtió en algo más.

“Cuando empezó toda la pandemia de Covid-19, por ahí uno no tenía conciencia de que había que cuidarse y no pensaba que en algún momento le podía tocar. Nunca me imaginé lo que me iba a pasar”, comenta Dina en diálogo exclusivo con Misiones Online.

Giménez comenta que el fin de semana del 25 de mayo del año pasado, comenzó con unos síntomas leves, como dolor de garganta, y que “en tres o cuatro días empeoré muchísimo”.

“Empecé a levantar fiebre, tenía tos y mucho dolor de espalda. Ahí, acudí al hospital Madariaga donde me hacen el test, da positivo, y con el correr de las horas mi cuadro se fue agravando. Ya sinceramente no tenía más ganas de nada, estaba entregada”, relata.

“Ya no hablaba, solo tosía todo el tiempo”

“No podía manejar mi espalda, mi físico. Me desvanecía de dolor, sentía que se me partían los huesos. Cuando llegué al hospital esperaba acostada porque no podía mantenerme erguida”, describe Dina.

Además, comenta que cuando se cerró la puerta del hospital y su familia quedó del otro lado, pensó que era la última vez que los vería.

“Adentro, era todo médicos a los que no les veía la cara y me empecé a dar cuenta que todo lo que se decía del covid era cierto, era otro mundo. Luego, me trasladaron a una habitación con un cuadro avanzado de neumonía bilateral en ambos pulmones. Estuve 24 horas más o menos ahí y cuando empecé a toser sangre, prepararon todo el protocolo para pasarme a terapia”, explica.

En ese punto, con su ingreso a terapia intensiva, los médicos le comunicaron a Giménez que la “iban a dormir”, comenzando lo que serían 10 días en los que estaría en coma inducido.

“Todavía no es tu hora”

A lo largo de su testimonio, Dina se describe como una persona creyente y comenta una situación puntual que vivió durante esos 10 días de coma en la que la figura de su difunto padre la salvó de la muerte.

“Mi papá falleció en 2016. En un momento mientras yo estaba dormida, veo que se me acerca mi papá a la cama en la que yo estaba y me sonrió”, describe Dina.

“En ese instante le pedí que me lleve, que yo no quería estar más ahí, que no tenía mas fuerzas porque a pesar de estar dormida me podía ver llena de tubos y cables, me veía desde otro lado y el me dijo que no, que no era mi hora”, relata.

Luego de salir del coma inducido, la mujer de 38 años logró dejar la sección de terapia intensiva y fue trasladada al hospital Favaloro para seguir con un tratamiento porque en su organismo había quedado una bacteria propia del covid, la pseudomona.

“A medida que pasaba el tiempo me iba deprimiendo y me degeneró mucho físicamente. Cuando salí definitivamente, tuve que recibir asistencia para caminar, estar levantada, estuve dos semanas más en cama. Escuchaba lo que me hablaban pero mi cuerpo y mi mente no funcionaban”, explicó.

“Yo salí muy deprimida porque pensé que no se terminaba mas. Cuando me pasaron al Favaloro me faltaba el oxígeno y cuando salí el de junio seguía con neumonía. Los médicos le decían a mi familia que dependía de mí recuperarme. Ahí entonces, como pude comunicarme, le pedí a mi familia que me ayude a levantarme y en el garaje de mi casa di los primeros pasos”, señala.

Finalmente, gracias a la ayuda de los médicos tanto del hospital Madariaga como del hospital Favaloro, y gracias también a una increíble fuerza de voluntad, Giménez logró completar una rehabilitación tanto motriz como cognitiva y hoy disfruta de una vida plena y saludable.

“Los médicos me enviaron a realizar una rehabilitación, una hora al día, durante varios meses. Tuve que hacer terapia cognitiva también con un neurólogo. Fue como volver a nacer”, finalizó.