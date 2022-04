Problemas para la Scaloneta: un pilar fundamental del equipo se lesionó y deberá operarse

A siete meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, el mediocampista Leandro Paredes recibió una pésima noticia tras confirmarse que deberá ser operado por la lesión que sufrió en la goleada de Paris Saint-Germain ante Lorient.

El mediocampista de la Selección Argentina deberá pasar por el quirófano por una rotura del aductor y la inserción del abdominal. Dicha intervención le demandará, al menos, dos meses de inactividad.

De movida, el mediocampista se perderá la Finalissima ante Italia, a disputarse el 1 de junio en Wembley. Además, restará ver si se pierde algún otro amistoso que la Albiceleste pueda concertar de aquí a Qatar 2022. Por lo pronto, el exjugador de Boca y Roma se encuentra bien de ánimo y será intervenido en las próximas horas.

Corrían 40 minutos del primer tiempo en el duelo entre PSG y Lorient por la Ligue 1 cuando el futbolista argentino se tomó la zona izquierda de la ingle. Allí, rápidamente hizo el gesto hacia el banco de suplentes y se fue reemplazado por el neerlandés Georginio Wijnaldum.

Si bien desde el club no informaron acerca de la gravedad de la lesión, lo cierto es que se trata de una rotura en la zona del aductor y la inserción del abdominal, por lo que deberá ser operado y permanecer inactivo por, al menos, dos meses.

La Selección Argentina compartirá bunker con España en Qatar 2022

En esta nueva edición del Mundial, Argentina compartirá bunker con España en la Universidad de Qatar en donde los planteles se van a hospedar. La Albiceleste debutará en el certamen ante Arabia Saudita el 22 de noviembre.

Argentina compartirá bunker con España y no estará sola en su estadía en Qatar. En estas horas se confirmó que, finalmente, la Selección estará en el mismo con los dirigidos por Luis Enrique. Se rumorea que puede haber espías para ver las tácticas de los equipos. Sin embargo, no hay que alarmarse, los espías no la tendrán fácil: el lugar es tan grande, que cuenta con distintos módulos de alojamiento y también con espacios separados para entrenar. Por lo cual, casi no habrá conexión entre el plantel de Lionel Scaloni y el de los españoles.

Por otra parte, serán dos selecciones que recién se podrían cruzar en semifinales, en caso de avanzar ambos hasta esa instancia (La Roja arranca en el Grupo E con Alemania, Japón y el ganador del Repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica). Así que si se llega a dar ese cruce, se verá. Por lo pronto, se autorizó el pedido de España, que en realidad estaba en lista de espera, ya que el lugar en primera instancia había sido reservado por Egipto. Pero como esa selección finalmente no se clasificó tras caer por penales contra Senegal, en estas horas llegó la confirmación para La Roja.

Según le confirmaron a Olé desde España, el plantel de Luis Enrique, en principio, ocupará el ala que en esa Universidad está reservada para las mujeres, por lo que en principio eso no le traerá ninguna complicación a la Selección de Scaloni, ya que son instalaciones similares, pero bien separadas. Incluso, la posibilidad de que los familiares de los jugadores de la Selección ocupen uno de esos módulos habitacionales aún no está descartada, porque son más de cuatro.

Argentina ocupará uno que tiene cuatro pisos y 85 habitaciones y que será remodelada. De hecho, Scaloni y su cuerpo técnico a pleno, con Walter Samuel, Roberto Ayala, Pablo Aimar y el PF Luis Martín, siguen en Qatar, ultimando esos detalles. Incluso, también hay encargados de la utilería y el jefe de prensa de la Selección, Nicolás Novello, para organizar todo lo que será la logística que le compete a esas áreas.

Por eso, el bunker de la Selección cambiará bastante con respecto a lo que es actualmente. De hecho, se remodelará el gimnasio, incluso sumándole alguna zona más, para darles a las instalaciones esa comodidad que Scaloni había pedido. Esto es, tener todo en un mismo lugar, sin trayectos, al tal punto que los jugadores podrán bajar de las habitaciones cambiadas, cruzar una calle interna y estar en el campo de práctica. Mejor, imposible.

También, como ocurre siempre en cada cita de este tipo, las habitaciones serán remodeladas (sobre todo, se pidieron mejores camas para dormir) y ploteadas con los colores de la Selección e imágenes de los campeones de América. También, se armarán carpas para el acceso de la prensa argentina e internacional y se buscará mejorar el terreno del campo de entrenamiento, algo que la FIFA también se comprometió a tener en condiciones.

La Universidad de Qatar es, tanto a nivel educativo como socio-deportivo, la más importante del país y una de las más prestigiosas del país. Está ubicada a 20 kilómetros del centro económico de Doha y el viaje es rápido: son 15 minutos por una autopista de cinco carriles. Este aspecto, la Selección tampoco tendrá grandes problemas de movilidad a la hora de ir a los estadios.

Fuente: Tyc Sports y Olé