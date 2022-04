Champions League | El Manchester City venció al Atlético Madrid y el Liverpool quedó a un paso de las semis tras derrotar de visitante al Benfica

Este martes, el Manchester City venció al Atlético Madrid del Cholo por 1 a 0 mientras que en simultáneo, el Liverpool le ganó en Portugal al Benfica por 3 a 1. Las revanchas de ambos encuentros se disputarán el miércoles 13 de abril a las 16:00.

El Manchester City venció al Atlético Madrid y dio un paso hacia las semifinales de la Champions League. Con un gol de Kevin De Bruyne, el conjunto de Pep Guardiola se impuso por la mínima diferencia en el Reino Unido. La revancha será en España

Los cuartos de final de la Champions League comenzaron con un duelo de estilos. En el Etihad Stadium del Reino Unido, el Manchester City de Pep Guardiola recibió al Atlético Madrid de Diego Simeone. Un espectáculo único que sólo puede brindar el ambicioso certamen internacional.

Las canciones de Los Beatles con el Hey Blue y las banderas gigantes que cubrieron las banderas significaron un show magnífico en la previa. Los teloneros fueron los simpatizantes, quienes se olvidaron de cualquier protocolo cuando la pelota comenzó a rodar.

En los primeros movimientos quedó en claro la postura de cada estratega: el catalán quería protagonismo con dominio absoluto de la pelota, mientras que el Cholo apostaba por los contragolpes liderados por Joao Félix.

La fórmula principal de los Ciudadanos tenía el nombre de Raheem Sterling, quien exigió a Jan Oblak con un remate potente en la puerta del área y desarticuló a la última línea española por el sector izquierdo. El wing inglés estaba encendido.

El descanso llegó en el momento justo para el Colchonero. Los 22 protagonistas disputaron la primera etapa en la zona ibérica, aunque en el complemento Antoine Griezmann y Marcos Llorente rompieron las barreras para liderar dos respuestas cargadas de peligro, que por malas decisiones de los atacantes no terminaron en gol. La serie se mantenía abierta en Gran Bretaña.

Otro recurso que tuvo el dueño de casa para abrir el cerrojo español se basó en la pelota parada. Un tiro libre ejecutado por Kevin De Bruyne hizo lucir a Jan Oblak con una tapada formidable, que fue acompañada por un despeje a puro reflejo. En tanto que Aymeric Laporte no logró capitalizar un preciso envío aéreo que resolvió con un cabezazo al techo del arco. Todavía en el ambiente se percibía un clima cargado de tensión y suspenso.

El encuentro se abrió por los movimientos que hicieron los entrenadores. Cuando Simeone se animó a tomar más riesgos con los ingresos de Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Matheus Cunha, Guardiola buscó mayor peso ofensivo con Phil Foden, Gabriel Jesús y Jack Grealish. Justamente Foden fue el que rompió la solidez albirroja cuando abasteció a De Bruyne para que el belga no fallara en el mano a mano ante Oblak: 1 a 0.

El Liverpool venció al Benfica 3 a 1 y quedó a un paso de las semifinales

Konate, Mané y Díaz marcaron para el visitante, mientras que Núñez descontó para el cuadro portugués. La revanchá será el 13 de abril en Inglaterra.

Liverpool encaminó su clasificación a las semifinales de la Champions League este martes al vencer por 3 a 1 en Portugal al Benfica por la ida de los cuartos de final. El conjunto inglés no tuvo su mejor actuación, pero le fue suficiente como para cosechar una ventaja de dos tantos, de cara al duelo de vuelta.

El cuadro visitante no tuvo mayores problemas para imponer su juego. Con Keita como conductor, Salah como nexo y Sadio Mané y Luis Díaz como principales armas de ataque, los británicos lograron desarmar en cada ataque a la defensa del elenco local que necesitó de varias intervenciones de su arquero Odisseas Vlachodimos.

El cero se rompió a los 17 minutos, en un tiro de esquina al área en el que Konate logró escaparse de su marca. Everton, y cabeceó libre en el segundo palo para el 1 a 0 del Liverpool que para entonces era claramente superior a su adversario.

El segundo tanto del equipo de Jürgen Klopp llegó a los 33 minutos, tras una recuperación de Trent Alexander Arnold en mitad de cancha. El lateral inglés levantó la cabeza y lanzó un pase aéreo perfecto para el pique entre líneas de Luis Díaz, quien recibió en el área y de cabeza se la bajó a Sadio Mané para que empuje el balón a gol.

En el complemento, ocurrió lo inesperado para el cuadro inglés. Fue Rafa Silva el que rompió en velocidad por la derecha y lanzó un centro rasante para Darwin Núñez. Ese intento parecía que iba a ser desactivado fácilmente por Konaté, pero le zaguero tuvo un yerro insólito y le obsequió el balón al uruguayo que definió al segundo palo para el descuento.

Después de ese tanto, la confianza de los jugadores del Benfica creció y tuvo varias ocasiones de gol ante un Liverpool que parecía desconcertado en el campo de juego. Motivo por el cual Klopp metió mano y mandó a la cancha en una sola ventana a Henderson, Firmino y Jota, en lugar de Salah, Mané y Thiago.

Sobre el final, Liverpool consiguió el tercero en una de las tantas corridas a toda velocidad de Luis Díaz. El colombiano, una de las figuras de la cancha, dejó en el camino al arquero y definió sin oposición en el área para sentenciar el 3-1.

La revancha en Anfield se disputará el 13 de abril y vale recordar que en esta competencia no hay ventaja por gol de visitante. Al mismo tiempo, Manchester City se impuso 1 a 0 ante Atlético de Madrid en Inglaterra. Mañana será el turno de Chelsea vs. Real Madrid y Villarreal vs. Bayern Múnich.

