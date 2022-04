Autoelevadores eléctricos: nueva tecnología para mayor eficiencia

Los Autoelevadores eléctricos Doosan serie NXE eléctricos ya utilizan la tecnología de las baterías de ion litio, que brinda grandes ventajas en todas las aplicaciones de estos equipos. Además, la eficiencia en cuanto a durabilidad, confiabilidad y facilidad de recarga de estas baterías hicieron que otras quedaran en desuso y que toda la industria migrara a la incorporación del ion litio.

Los autoelevadores eléctricos Doosan serie NXE eléctricos ya utilizan esta tecnología, que brinda grandes ventajas en todas las aplicaciones de estos equipos. En primer lugar, al no utilizarse combustible, no hay emisión de gases. Esto permite que, por ejemplo, se puedan emplear en industrias alimentarias sin riesgo de contaminación. Por otra parte, para la carga de sus baterías no hace falta una sala especialmente acondicionada.

Otro ejemplo de la preferencia por los autoelevadores eléctricos, son los trabajos a gran altura, como la minería. En los equipos diésel, la falta de oxígeno provoca el apunamiento y falla en los motores. Cuando se alimentan a batería, se evitan esas paradas en los equipos. En esos casos, se recomienda tener la precaución de contar con una batería de recambio por si la principal se descarga por el uso continuo.

“Antes, los equipos eléctricos trabajaban ocho horas, descansaban otras ocho horas, y se necesitaban otras ocho horas para cargar la batería”, graficó Luis Lupinacci, gerente comercial a cargo de la línea de equipos industriales y portuarios de Grúas San Blas, “En estos autoelevadores eléctricos, los tiempos se reducen notablemente, ya que la carga se hace más rápida y no requieren instancia de enfriamiento de las baterías. Hay cargadores externos que permiten cargar la batería fuera del equipo, en caso de uso intensivo de los equipos. Tienen un ciclo de vida útil cuatro veces más largo que las baterías convencionales”, agregó.

Autoelevadores eléctricos: Diversos modelos y prestaciones

Grúas San Blas dispone de Autoelevadores eléctricos Doosan serie NXE, en los modelos, que cargan desde 1500 kilos hasta 3500 kilos, y proyecta incorporar equipos que tengan hasta 5 toneladas de capacidad.

Los Autoelevadores eléctricos pueden configurarse de diversas maneras según el uso que requiera el cliente: distintas capacidades de carga; distintas capacidades de elevación; y configuración tanto para operaciones internas como externas, ya que tiene rodados convencionales, y protección contra humedad. “Se pueden equipar con distintos tipos de torres, según la altura que se necesite (torre de un solo tramo, de dos tramos, de tres tramos), con elevación inicial o no, con desplazamiento lateral, con vía hidráulica adicional, cerramiento de cabina, y rodado de dos o cuatro ruedas adelante”, enumeró Lupinacci

El habitáculo del operador cuenta con asiento ergonómico y el operario puede trabajar con comodidad y excelente visibilidad. El diseño exterior favorece un fácil ascenso y descenso, Las unidades vienen equipadas de serie con luces led para más y mejor iluminación. Desde su puesto, el conductor puede controlar la actividad a través de un monitor, y cuenta con comodidades extra como lugares de guardado, cargador USB, clip portadocumentos, etc. como alguno de los tantos opcionales que ofrece esta serie.

Los equipos Doosan tienen un alto grado de seguridad, ya que cuentan con sistema anti roll back (el equipo se frena por 5 segundos cuando se detiene en una pendiente); bloqueo de marcha y operaciones si no está el cinturón de seguridad ajustado; control de velocidad automática; freno automático a los tres segundos de apagado el motor para evitar que se desplace si está en una pendiente; y válvula hidráulica de bloqueo de operaciones cuando el operario se baja del equipo o apaga el motor.

El mantenimiento de los autoelevadores eléctricos es sencillo y mucho menos costoso que otros motores: cada 250 horas se hace un chequeo. Simplemente conectando a una computadora el equipo, se realiza una medición del estado general de todos sus componentes.

Como norma, Grúas San Blas entrega todos los equipos con capacitación para todos los operarios, para enseñar todas las prestaciones y garantizar el uso correcto de los mismos. Estos cursos se dan en forma teórica y práctica, y luego se otorga un certificado a los participantes.