La increíble racha negativa que Alianza Lima intentará romper ante River en su debut en la Copa Libertadores

River debutará en la Copa Libertadores en Perú este miércoles a las 21:00. En dicho encuentro, el conjunto local hay una racha negativa de Alianza Lima que buscará romper. Enterate cuál es.

La racha negativa de Alianza Lima se trata de que en la Copa Libertadores lleva un total de 23 partidos sin conocer el sabor de la victoria. Por lo tanto, ante los dirigidos por Marcelo Gallardo irá en busca de un triunfo.

“Hace diez años que no se gana y estos son desafíos lindos para romperlos”, soltó Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, en la previa del partido de este miércoles ante River. Por más sorprendente que suene, la frase del argentino no fue al pasar, sino que se respalda en una tremenda estadística negativa: desde 2012 que el equipo peruano no gana en la Copa Libertadores.

El desafío contra el Millonario tendrá un valor especial para los dirigidos por Carlos Bustos, tanto por el calibre del rival que deberá enfrentar como por la posibilidad que se le presenta: romper una racha de 23 partidos sin ganar en la Libertadores, la cual es la peor para un equipo en la historia de esta competencia.

La última vez que Alianza Lima logró sacar los tres puntos fue el 13 de marzo del 2012, cuando venció a Nacional de Uruguay por 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. A partir de allí, comenzó la debacle en el certamen continental: perdió 19 veces y empató cuatro. A lo que hay que agregarle un dato no menor: convirtió apenas nueve goles y recibió 45.

¿Podrá romper la racha ni más ni menos que contra River? Este miércoles, en Lima y sin Jefferson Farfán, su principal figura, el equipo de Bustos irá en busca del batacazo y de sacarse ese peso de encima.

Alianza Lima, sin Farfán para enfrentar a River

Farfán, de 37 años, tuvo que operarse por una lesión en la rodilla y no sólo se perderá el encuentro de Alianza Lima ante River sino que tampoco podrá estar en toda la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Foquita venía realizando un tratamiento especial, pero como no dio resultado decidió pasar por el quirófano. El tiempo de recuperación le demandaría unos dos meses.

Alianza Lima no jugó y llega descansado al choque por Copa Libertadores

El equipo dirigido por el argentino Carlos Bustos debía visitar a Sport Huancayo el sábado, pero un paro de transportistas le negó la posibilidad. Es que desde el lunes 18 de abril, el Gremio Nacional de Transportistas obedece a un paro por el aumento sorpresivo del precio de la nafta, lo que produce el bloqueo y la presencia de manifestantes en las principales autopistas de Perú. El fútbol en dicho país también se ve perjudicado, ya que los equipos temen que los manifestantes les puedan hacer algo a los jugadores y tomaron la decisión de no movilizarse hacia el destino de sus compromisos.

Más allá de este hecho circunstancial, lo cierto es que Alianza Lima no atraviesa su mejor presente. Con seis fechas disputadas en la liga de su país, apenas consiguió un triunfo y milita 15º (de 19).