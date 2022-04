La infectóloga Liliana Arce formará parte del Policonsultorio post covid del IPS

La doctora e infectóloga, Liliana Arce, se sumó al policonsultorio post covid del Instituto de Previsión Social (IPS). Formará parte del equipo de médicos clínicos que brindan atención integral a los afiliados que tuvieron la enfermedad y que podrían tener secuelas en su organismo.

El año pasado, el Instituto de Previsión Social (IPS) inauguró en la Clínica Cáceres Zorrilla, el policonsultorio post covid que está destinado a quienes hayan tenido la infección y presenten alguna cuestión residual o secuelas, considerando que, al menos el 10% de los infectados con coronavirus mantiene algún síntoma persistente, aún después de haber superado la enfermedad.

El objetivo de este espacio es seguir cuidando a los afiliados brindándoles atención de médicos clínicos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, enfermeros y espirometría.

“Estamos contentos porque hemos alcanzado un sueño, de incorporar a la doctora Liliana Arce, en esta especialidad que trasciende en todas las enfermedades infectocontagiosas Liliana es una referente en la región y es un gran logro la incorporación de ella en la Clínica de Cáceres Zorrillo en nuestro Centro Post Covid”, dijo Lisandro Benmaor, presidente de IPS, que estuvo presente en la presentación oficial de la médica infectóloga.

Por su parte, Liliana Arca, se mostró agradecida por la oportunidad de formar parte del equipo médico y de poder trabajar sobre todo en las patologías infantiles. “Estoy honrada de estar en este lugar, de prestar servicio a una institución que tiene un montón de afiliados niños y con mi especialidad en infectología, no solamente voy a brindar una asistencia infectológica al post covid, en realidad mi objetivo de venir acá es brindar toda mi capacitación en el área a los niños y eso no es menor porque cuando uno es infectólogo no solamente cura sino que previene”, dijo la doctora.

Y agregó que, “la intención es brindar un servicio integral infectológico a la institución que tiene más afiliados de niños en la provincia”.

El Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón tambien estuvo presente y destacó la importancia de estos espacios para realizarse los controles médicos. “La gente tiene que hacerse sus controles habituales y todo lo que corresponde a lo que pudo haber dañado el covid en el cuerpo de cada uno, por eso es importante esta institución que viene trabajando en los pacientes agudos pero también en pacientes crónicos. La provincia de Misiones tiene una salud universal, no existe la diferencia entre el público y privado, para que cada misionero pueda acceder de forma igualitaria y con mucha calidad, porque la salud es un derecho sin importar que tipo de cobertura», expresó.

Campaña de vacunación antrigripal

Desde este miércoles, 6 de abril, se iniciará la campaña antigripal 2022 para los grupos objetivos de 2 a 64 años con factores de riesgos y adultos mayores de 65 años y más, en CAPS y Hospital de Misiones. Y el IPS también inició la campaña de vacunación para sus afiliados, teniendo en cuenta que este año la gripe esta presente unos meses antes.

“La campaña de vacunación es una de las armas más importantes para la protección de enfermedades. La gripe esa una enfermedad que se ha adelantado, en las primeras 8 semanas en Argentina han existido muchos casos por lo que tenemos que actuar para poder controlar estas enfermedades y que no tengan impacto en la sociedad”, dijo Benamor.