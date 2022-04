Logosofía, construyendo un mundo mejor

“Lograr que las generaciones futuras sean más felices que la nuestra será el premio más grande a que pueda aspirarse. No habrá valor comparable al cumplimiento de esa gran misión que consiste en preparar para la humanidad futura un mundo mejor” Carlos Bernardo González Pecotche

Logosofía es una ciencia original, creada por el pensador y humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotche, que aporta conocimientos y un método para que las personas puedan alcanzar el conocimiento de sí mismos, a través de lo que denomina el Proceso de Evolución Consciente.

Nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1901. Desde muy joven abordó con una original visión los problemas humanos. Sintió que podía realizar una obra que presentaría nuevos conceptos, desconocidos hasta ese momento por la cultura vigente. La proyección de estos se plasmó en la trascendencia de los conocimientos que la componen, y en la precisión de su método.

El 11 de agosto de 1930, en la ciudad de Córdoba, decidió fundar la primera Escuela de Logosofía. Desde ese momento dedicó su vida a la realización de la obra de superación humana que es hoy el objetivo principal de la Fundación Logosófica. Fue ejemplo de generosidad, laboriosidad y calidez por la forma particular de su pedagogía.

En el año 1931 desarrolla su actividad como periodista. Edita y dirige la revista Aquarius con escritos propios y de sus más cercanos colaboradores, bajo el seudónimo de Raumsol. En diciembre de ese mismo año se traslada a Rosario, provincia de Santa Fe, donde concentra la dirección de su obra. Es allí donde acuna la idea de expansión que habrá de dar vida a la primera sede fuera del país. En 1932 nace la primera sede en Uruguay, donde el número de estudiantes de la obra crece rápidamente. Además, dictó conferencias, fundó instituciones educativas primarias y secundarias en países de Latinoamérica, y también sedes donde los estudiantes de Logosofía se reúnen regularmente para el estudio y vinculación.

Un día como hoy 4 de abril pero de 1963 falleció en la ciudad de Buenos Aires dejando un inmenso legado a través de su obra. En ella encontramos los libros que fueron publicados en el transcurso de los años como ser El Espíritu, Deficiencias y Propensiones del Ser Humano, Bases para tu Conducta, La Herencia de Sí Mismo, Logosofía Ciencia y Método, entre otros.

Su sede central en Argentina se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta a su vez, con sedes en las ciudades de Córdoba, Paraná y Rosario, y con Centros de Estudios en muchos más lugares, incluyendo Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, España, EEUU, entre otros.

A continuación estudiantes de Logosofía de distintos lugares, nos cuentan su experiencias:

Lucia Fernández Paz (Buenos Aires), 23 años, Lic. en Diseño Gráfico:

«Logosofía es para mí una escuela, donde día a día voy aprendiendo a ser cada vez más feliz, más dueña de mis pensamientos y de mis actos. Ofrece un método que nos permite comprobar todo lo que dice el autor y poder llevarlo a la práctica.»

Charo Fernández (Buenos Aires), 21 años, Estudiante de Medicina

“La Logosofía siempre estuvo presente en mi vida, primero a través de mis padres que son estudiantes de Logosofía, más tarde a través de actividades en el sector infantil y adolescente y después al ingresar a la Fundación Logosófica. A lo largo de cada etapa de mi vida, la bibliografía que prodiga esta ciencia me ha ayudado a ir abriendo diferentes puertas a las muchas oportunidades que se me fueron presentando. El conocimiento logosófico pone a mi disposición una gran cantidad de libros que me permiten generar los recursos internos para aplicar en mi propia vida. A través de la Logosofía, voy aprendiendo a conocerme a mi misma y a trabajar diferentes aspectos de mi vida que no me gustan, todo en un ambiente lleno de afecto junto a otros seres con los que comparto inquietudes y anhelos, como el anhelo de un futuro mejor.”

Esperanza Martín (Santiago de Chile), 28 años, Lic. en Kinesiología:

“Desde que estudio Logosofía he ganado la libertad de pensar claramente, y con ello ganar más confianza en mi misma, tener más conciencia de mis acciones para poder ser una mejor persona que busca superarse cada día, con lo cual me llena de gratitud hacia el estudio logosófico.”

Franco Derwiduée (Misiones), 23 años, Estudiante de Lic. en Adm. de Empresas:

“En la fundación aprendo a pensar por mi mismo y a ser dueño de mis acciones, a escuchar a mi sentir para así poder ser más feliz y ayudar a las personas a que también puedan serlo.”

Actividad que realiza la Fundación

En Misiones, la Fundación Logosófica participa de un espacio académico en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), donde se lleva a cabo una materia con el propósito de enriquecer la formación de los alumnos. También existe un movimiento de estudiantes de Logosofía que se encuentra en formación con integrantes de la ciudad de Posadas y Oberá.

Cada estudiante de logosofía, mediante el estudio de los conocimientos logosóficos y de su aplicación a la propia vida, va gradualmente, por un lado identificando las virtudes que posee para seguir cultivándolas y hacer uso consciente de ellas, y por otra parte, va individualizando sus deficiencias para comenzar a trabajarlas. De esta manera, logra primero ir creando el bien en sí mismo, y luego puede llevar ese bien hacia los demás. Con el avance en el proceso de perfeccionamiento se va logrando incorporar en el propio ser, valores que hacen a este más humano, consigo mismo y con los demás.

Además se brindan charlas online sobre diferentes temáticas relacionadas a la vida, existencia, tiempo, destino, conciencia, mente y pensamientos, entre otros. Aquellas personas que tengan interés en profundizar acerca de esta ciencia tienen a disposición un curso introductorio gratuito donde son acompañados por estudiantes.

Pueden contactarse al siguiente correo electrónico: [email protected]

Sitio Web de la Fundación: www.logosofia.org.ar

Instagram: https://www.instagram.com/fundacionlogosofica/