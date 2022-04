El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Apóstoles. Juan Manuel Alegre, la víctima, denunció a un bar de la ciudad alegando que le negaron la entrada por la vestimenta que llevaba.

Lo que se suponía sería una salida para festejar el cumpleaños de una de sus amigas, se tornó en algo completamente diferente para Juan. El joven, oriundo de la localidad de Apóstoles, expresó en su perfil de Facebook lo sucedido en la noche del sábado, donde lo discriminaron por su vestimenta.

“Ayer salimos con unas amigas a festejar el cumple de una de ellas, fuimos primero a un bar todo muy lindo hasta ahí”, escribió Alegre.

“Después otras amigas nos escribieron para que vayamos a Psicodélica y fuimos. Llegamos a la puerta y pasaron ellas pero a mi no me dejaban entrar. Todos impresionados nos preguntábamos ¿por qué? si varias veces fuimos y nunca tuvimos problemas”, relata el joven.

“En fin, nos retiramos de ahí y volvimos al lugar anterior donde estábamos y no hubo problema de entrar ni nada, pensamos que capaz se equivocaban de persona asique una de ellas le escribe al dueño del boliche y contesta esto”, señaló.

“Fue una mezcla de sensaciones muy raras me hizo sentir tan mal hasta llegue a pensar por un momento que yo era el problema, que capaz si me vistiera con ropa más ‘normal’ no pasarían estas cosas, pero después me di cuenta que no, el problema no soy yo, son ellos que no aceptan lo diferente, que lo normal para ellos no está bueno y me hice esta pregunta: ¿Cuál es la necesidad de discriminar a alguien por vestirse diferente? ¿Estamos en la edad de piedra? ¿En los años 70 que todo lo diferente estaba mal?

Alegre manifiesta en su escrito que él tiene derecho a “promover, celebrar, vestirme y vivir mi vida plena con dignidad, independientemente a mi aspecto, sexo, religión, condición social, opinión, orientación sexual o cualquier otro motivo. Todos lo tenemos”.

Además, reclamó la necesidad de que en Apóstoles “puedan informar y fomentar la inclusión y la compasión, un ‘movimiento por el cambio’. Para que a nadie cualquiera sea su condición pase por lo que yo pasé porque es tan horrible no sentirse aceptado en el lugar que te criaste y amas”, expresó.