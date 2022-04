El piloto catalán, además, le dio la primera victoria a Aprilia en la gran fiesta de la máxima categoría del motociclismo en el Gran Premio de la Argentina. En el día que llegó a su carrera 200 consiguió ganar por primera vez.

Increíble el destino para el piloto catalán, Aleix Espargaró, que obtuvo su bautismo triunfal en el Gran Premio de la Argentina, en el autódromo de Termas de Río Hondo. En su carrera número 200 en la categoría reina del motociclismo mundial, Espargaró, confeso admirador de Lionel Messi, además saltó a la punta del campeonato mundial.

Tal vez te interese leer: Tenis | Masters 1000 de Miami: Carlos Alcaraz con 18 años se consagró campeón luego de vencer a Casper Ruud

Un momento soñado para todo el equipo, incluido el piloto. Quizás pretendan detener el tiempo, que tan bien lo batieron durante un fin de semana también atípico, con un cronograma forzado a condensarse en sólo dos días, producto del inconveniente logístico por la avería del avión en Kenia.

El evento en sí estuvo por encima de la carrera. Es decir, el público fue a vivir una experiencia que sólo ocurre cada vez que se da la fecha mundial, más allá de las figuras, ausentes o no, que aceleran sobre el circuito.

La competencia quizás no figure entre las más emotivas de la temporada 2022, ya que seguramente se produzcan algunas pruebas más atractivas en el actual ejercicio.

Jorge Martín tomó la punta en el inicio y a partir de dominó en las primeras 18 vueltas. Recién allí Aleix Espargaró, que había largado desde la pole position, lo superó, aunque entró pasado a la variante y de inmediato cedió nuevamente la vanguardia.

Detrás de Aleix estuvo en buena parte de la competencia su hermano Pol, hasta que se cayó en el 15° giro.

Alex Rins, Jan Mir, Maverick Viñales, Francesco Bagnaia y el campeón, Fabio Quartararo, respetaron también las posiciones, en términos generales.

Las tribunas estuvieron pobladas por 67.092 espectadores, según los números oficiales que entregó la organización.

Las exclamaciones desde las tribunas provinieron con la caída de Johan Zarco, y la sorpresa con el ingreso a boxes, y posterior abandono, del carismático Franco Morbidelli. También se fue al piso Di Giannantonio.

El público se sumó a la muy buena pelea que se dio sobre el final entre Espargaró y Martín. El catalán de Aprilia finalmente superó a su rival a sólo 5 giros del final, después de varios intentos en los que no encontraba el hueco para doblar adelante sin pasarse.

Pero luego de esa ajustada maniobra, se mantuvo adelante, a la defensa de los embates de Rins.

En medio de esa lucha, apareció desde el tercer lugar Jorge Martín, que supo saltar al segundo lugar y pasó a ser la nueva amenaza de Espargaró, a tres vueltas de la bandera a cuadros.

Finalmente Aleix Espargaró pudo sellar el gran trabajo de un fin de semana muy particular. Esperó 200 carreras para poder festejar su primer triunfo en MotoGP. Y se metió en la historia, al ser el primer ganador de Aprilia en esta era.

Fue en la Argentina, que celebró el regreso de MotoGP después de dos años de ausencia debido a la pandemia. La fiesta fue mayúscula, con la aprobación del público, sostenido por la pasión argentina ya con identidad propia, apoyando al máximo evento del deporte motor mundial que visita el país.

“Esto es un sueño”

“Estuve mucho tiempo esperando este momento. Ya son 200 carreras. Era fuerte, pero tenía presión porque todo el mundo me preguntaba cuándo se iba a dar”, comentó el flamante ganador del GP de la Argentina de MotoGP, Aleix Espargaró, con Aprilia.

Tras un fuerte abrazo con su hermano, Pol Espargaró, el nuevo ganador de la máxima categoría del motociclismo indicó: “No era fácil. Todo el mundo me decía que iba a ganar fácil antes, pero no se daba. No sé si fue por la temperatura de la pista, pero me faltaba grip. Finalmente sobre el final supe que podía ser más veloz que Martín”.

Ya muy emocionado, sólo atinó a decir: “Esto es un sueño, aún no caigo. Esto es un sueño”.

En las demás categorías, el italiano Celestino Vietti, pupilo de Valentino Rossi, ganó en Moto2, donde el argentino Gabriel Rodrigo sufrió una caída a dos giros de la bandera a cuadros.

En Moto3, el español Javier García se impuso con GasGas y es el nuevo líder del campeonato.