Santiago Maratea visitó Corrientes y se encontró con los bomberos voluntarios: “me sirvió para tomar dimensión de lo que logramos”

Santiago Maratea estuvo en Corrientes y visitó a los bomberos voluntarios. El influencer, viajó hasta la provincia en un jet privado junto con su equipo de trabajo y entregó a los cuarteles parte de la ayuda solidaria. Dijo que la visita le “sirvió para tomar dimensión” de lo logrado.

Santiago Maratea visitó Corrientes este fin de semana y difundió las imágenes en sus redes sociales. Además, reflexionó sobre su visita. «Quiero decirle gracias a Corrientes, amé conocer a la gente que ayudamos y me sirvió para tomar dimensión de lo que logramos», expresó el influencer.

Con 29 años Santiago Maratea fue nombrado huesped de honor en más de una localidad correntina. Este fin de semana viajó en un jet privado, acompañado de su equipo de trabajo, y entregó a los cuarteles de bomberos parte de la ayuda solidaria. Sin embargo ese no era el único objetivo: vino a conocer a los bomberos voluntarios.

«Ayer fui a conocer a la gran mayoría de los cuarteles y no mostré nada porque estuve hablando mucho con las personas y no me daba sacar el celular», aseguró en su cuenta de Instagram antes de subir a su avión en el predio de Las Marías, en Virasoro.

«Venir a Corrientes me dio dimensión de lo que hicimos y de la gente que ayudamos. Pero sobre todo que es buena gente que labura tanto por nuestro país, conocerlos fue un placer», contó.

El joven compartió luego fotografías y videos del encuentro con más de 100 bomberos en el predio correntino.

En las fotografías difundidas, se evidenció que además de que San Miguel lo haya nombrado socio honorífico, Gobernador Martínez también.

«Hicimos un asado, escuchamos música y nos dijimos palabras lindas», expresó el influencer. Además, mostró lo donado a cada cuartel. «Un toque me emociona ver cuando las cosas salen bien, con buena intención y transparencia», mencionó.

Maratea mostró en detalle cómo estaban compuestas las camionetas entregadas. Luego de la reunión, cada cuartel regresó a su ciudad con la camioneta nueva.

Fuente: El Litoral