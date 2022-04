La foresto industria vive un momento de caída en el mercado interno y externo afirmaron desde APICOFOM

Desde APICOFOM señalaron que tanto por la caída en el mercado interno, como por exportaciones de productos poco industrializados y a precios bajos, el sector no está pasando un buen momento en los primeros meses de este año.

El primer trimestre de este año no trajo buenas noticias para la foresto industria de la región, ya que de acuerdo a la APICOFOM, el mercado interno está frenado por la falta del inicio de obras públicas que incluyan madera, como las viviendas, a lo que se suman exportaciones a precios bajos y de productos poco industrializados.

En diálogo con Misiones On Line TV, María Cristina Ryndycz gerente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes contó que “este año está muy quieto, la demanda de consumo interno está parada, y no podemos planificar la producción a mediano y largo plazo, porque no hay pedidos que nos garanticen una producción estable. A esto se suma el problema en la cadena de pagos, porque los clientes que compran nos piden mucha financiación de hasta 150 días, algo que nosotros no podemos afrontar y esto hace que se corten las ventas”.

Con respecto a la construcción de casas de madera, la empresaria dijo que también sufre un parate. “Los convenios que tenemos con los gobiernos provincial y nacional donde hay acuerdo para la construcción con madera en la obra pública, aún no han iniciado las obras, y tampoco hay nuevas adjudicaciones a las licitaciones”.

Ryndycz explicó que desde el gobierno provincial siempre se está trabajando para poder construir con madera, pero falta que arranquen las obras. En ese sentido expresó que la fábrica de viviendas que está en Posadas, y que es la única fábrica automatizada del país, está también parada, sin trabajar en este momento.

Falta financiación estatal y privada

Otro problema que deben afrontar desde el sector, indicó la gerente de APICOFOM, es la falta de financiamiento. Por ejemplo “con el programa Procrear, nosotros hicimos varios modelos en función a los requerimientos que ellos nos dieron, pero no se aprobaron porque ahora cambiaron las reglamentaciones. Y en los bancos no dan financiamiento a los particulares que quieren construir con madera. Nosotros podemos producir, tenemos capacidad para eso, pero la industria no le puede financiar al particular, y ni el gobierno nacional, ni los bancos lo hacen. No se sabe porque ocurre esto, ya que la Secretaria de Vivienda de la Nación, puso hace años al mismo nivel constructivo la vivienda tradicional, con la de madera”.

Exportaciones en baja

Por otra parte en lo que hace a las ventas al exterior, la empresaria dijo en primer lugar que son pocas las empresas que pueden hacerlo, en Misiones hay 400 aserraderos de los cuales solo 50 o 60 son empresas exportadoras. Esto porque para vender afuera se exigen determinados requisitos de calidad y certificaciones, que no todos pueden tener. Y hasta los que sí pueden exportar tienen problemas porque han subido muchos los costos de los puertos, la logística interna y los fletes de las navieras a nivel internacional. Además, bajó el precio internacional de la madera y los aserraderos locales se ven en desventaja competitiva con respecto a Brasil, Chile y otros países.

Ryndycz aclaró que si bien en este momento se exporta a EEUU, China, México y Centroamérica, se trata de madera para pallets y otros productos que tienen poca industrialización y a precios muy bajos. “Se hace solo para mantener ese mercado, y eso no compensa la baja en el mercado interno. Por eso se pide siempre al gobierno que apoye el uso de madera en la obra pública, porque eso tracciona toda la cadena productiva”.

Mano de obra calificada siempre hace falta

Por último desde APICOFOM resaltaron que a pesar del momento, la mano de obra calificada siempre hace falta, “esto porque las empresas siguen invirtiendo en tecnología, entonces desde la clasificación de la madera que es algo básico, necesitamos que los operarios estén capacitados. Y por eso desde APICOFOM hay cursos gratuitos para asociados y el sector en general. El mes que viene comienzan cursos que van hasta diciembre, en especialidades como afilados, calderas y secado de la madera, también manejo de moldureras. Por eso se invita a que aquellos que quieran especializarse, lo puedan hacer de manera gratuita”, cerró.