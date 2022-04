El periodista que entrevistó al “hombre más lindo de San Vicente” pidió disculpas públicas: “No soy psicólogo”

Días atrás Misiones Online reflejó una insólita situación que expuso un joven ante un medio de San Vicente donde aseguraba que lo querían matar “por lindo”. La noticia generó todo tipo de burlas, pero también críticas hacia los periodistas.

Aparentemente y según comentaron miles de personas que vieron la entrevista a Elías De Souza en donde aseguraba que había una “mafia” que intentaba matarlo por su buena presencia, el muchacho padecería algún tipo de enfermedad mental.

Con esa observación respecto al aparente padecimiento del joven, muchas personas criticaron la labor periodística en torno al caso.

Fue por ello que el periodista Víctor Hugo Benítez de Canal 5 de San Vicente quien realizó la mencionada entrevista y de la cual se hicieron eco varios medios, ahora pidió disculpas públicas.

Allí comentó que Elías lo buscaba porque tenía una denuncia para hacerla pública, por discriminación y maltrato y hasta incluso le habría presentado una exposición que realizó ante la Policía.

Además agregó que él no cree “que se lo pueda tomar en serio, yo no soy psicólogo ni nada para determinar que tenga algún tipo de patología”. Dijo también que “la situación me sobrepasó, pensé que me estaba haciendo una cargada y falté a mi profesionalismo porque me reí en la entrevista”.

Finalizó diciendo que “yo no soy dueño de la verdad. Lo que nunca voy a dejar es de darle la oportunidad a las personas de expresarse”.