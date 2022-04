Hoy se celebra el Día Mundial del Autismo y, en ese marco, se realizarán varias actividades organizadas por la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (FAPADHEA). La cita es a partir de las 17:30 en la Cascada de la Costanera de Posadas bajo el lema “Hablemos de Autismo”.

Eduardo Sisto – FM Santa María de las Misiones

Al respecto el titular de la fundación Eduardo Sisto, insistió sobre la concientización de esta condición y las actividades que se van a realizar. “Estamos hace años difundiendo el tema que tiene que ver con el Autismo. En la costanera realizamos varios encuentros explicando y charlando con la gente acerca de las características que tiene esta enfermedad. De esta manera hacer conocer que hay diferentes tipos y que presentan diferentes temperamentos”, comentó.

“Entonces primero hay que tener en cuenta principalmente que es una persona que ante una reacción rara puede tener un problema y hay que reconocerlo y aceptarlo. En segundo lugar, la persona que lo padece vive en un mundo en particular y hay que esperar a que reaccione de manera distinta y no juzgarlo, por ahí es difícil darse cuenta porque no tiene un rasgo físico que lo denote”, añadió el titular de FAPADHEA.

En ese contexto, habló sobre las actividades previstas para hoy. “Queremos explicar cómo puede ser una persona con Autismo, comentar a los padres como tienen que ayudarlo, Van a haber un montón de actividades como música, charlas, profesionales que van a estar explicando acerca de qué es el Autismo”, expresó Sisto.

Por otro lado, sostuvo que esta es una manera de concientizar a la gente ya que es poca la ayuda que reciben las personas con esta situación debido a la falta de profesionales.

“Tenemos en plena vigencia la ley y nos cuesta mucho ayudar con los tratamientos con este padecimiento, nos cuesta porque no hay profesionales preparados, aun estando en el siglo XXI. Además, Posadas y Misiones que tienen muchos espacios culturales y de concientización son los menos preparados para abordar estos casos”, comentó Eduardo Sisto.

