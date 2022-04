Santa Ana: huevos de Pascua y chocolatería para celíacos

Lorena Scherr es celíaca y el pasado martes 29 de marzo estuvo a cargo de la realización del taller de roscas de pascua y chocolatería sin gluten, en el CIC de Santa Ana, actividad que ha sido organizada por el equipo de celiaquía y el área de acción social de la localidad en conjunto con la secretaria de acción social de la provincia.

Cabe destacar que Santa Ana es el primer municipio en contar con una cocina para celíacos 100% sin TACC.

La Sra. Lorena, quien está a cargo del área de celíacos del municipio, comenta que el contar con un espacio físico es un logro muy importante y que como celíaca está comprometida de la difusión, concientización y la inclusión de los celiacos, para que todos sepan que se puede elaborar los alimentos con los ingredientes que tengan. Por eso el objetivo del taller de roscas de pascua y chocolatería de este martes fue mostrar que se puede preparar cosas deliciosas con los ingredientes básicos, sin seguir una receta estructurada que resulte muy cara, por requerir productos no disponibles. Por ejemplo, a menudo una receta tradicional estructurada indica “manteca”, pero se puede reemplazar por aceite.

Respecto a lo que motiva su pasión por el tema, Lorena comenta: “cuando me diagnosticaron celiaquía lo pasé muy mal, comía sólo esas galletas redondas de arroz que parecían de telgopor, ya que no sabía nada de recetas sin gluten, los alimentos eran muy caros y no conocía a alguien que me asesore o recomiende cosas como lugares donde conseguir más barato. No soy una persona adinerada como para hacer y dar como quisiera, entonces doy mi tiempo, mis conocimientos y experiencia práctica para ayudar a elaborar productos en un lugar apto y seguro. Doy mi tiempo a cambio del bienestar de otros y lo disfruto al 100%”.

Una experiencia de cocina comunitaria

¿Cómo se consiguen los ingredientes para elaborar las recetas en la cocina comunitaria?

“Todos llevamos los ingredientes que tenemos para colaborar, lo ponemos en común, vemos lo que hay, lo que se puede hacer con eso y listo ¡manos a la obra!… así van saliendo pastafrolas, sorrentinos, bizcochuelos, budines, pan, prepizzas, pizzetas, etc. Mi aporte es ayudar a elaborar sin gastar mucho, de que podamos pasar la tarde en la cocina y a la vez nos sirva de terapia con la experiencia de escuchar, contar, reír mucho y terminar la tarde llevándose lo elaborado en un lugar seguro y sabiendo que tienen algo saludable y rico”.

¿Cómo se organizan los encuentros culinarios?

Fátima Orué Noti 2 Santa Ana, Misiones “Tenemos un grupo de WhatsApp donde paso recetas y dónde aviso que estoy en la cocina a partir de las 15 hrs, por ejemplo, o me dicen ¿cocinamos hoy? Funciona de tarde porque de mañana trabajo”.

¿Qué tipo de elementos componen la cocina comunitaria?

“En nuestra cocina tenemos un horno grande, un anafe de 2 hornallas que nos regaló el intendente el día de la Mujer, utensilios que nos regaló el subsecretario Claudio Nicolás, mesa bajo mesada, sillas, mesas, etc., digamos que todo lo necesario para considerarse apta y segura”.

La Sra. Mariela Scholles, por su parte, comenta que es muy importante difundir estas actividades del municipio que ayuden a los celíacos de la localidad en la inclusión hacia una mejor calidad de vida, por medio del acceso a la información y a redes comunitarias de apoyo mutuo.