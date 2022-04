El presidente Alberto Fernández cumple 63 años hoy

Nacido el 2 de abril de 1959, en el Sanatorio Antártida de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández está cumpliendo 63 años. A diferencia de sus dos anteriores festejos que se dieron en medio del aislamiento obligatorio, en 2022 no tendrá restricciones para su celebración.

Alberto Fernández cumple 63 años

Nacido el 2 de abril de 1959, en el Sanatorio Antártida de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández está cumpliendo 63 años. A diferencia de sus dos anteriores festejos que se dieron en medio del aislamiento obligatorio, en 2022 no tendrá restricciones para su celebración.

Además, no será un cumpleaños cualquiera para el jefe de Estado: es inminente el nacimiento de su segundo hijo, el que tendrá con su pareja Fabiola Yáñez, con quien ya tiene prácticamente definido el nombre: Augusto o Francisco. Incluso, desde el entorno del presidente ya confirmaron que el pequeño llevará doble apellido “Fernández Yáñez”.

El festejo de Alberto Fernández en 2020

El primer cumpleaños como Presidente de la Nación de Alberto Fernández fue en un contexto que, seguramente, no imaginó el 10 de diciembre del año anterior, cuando asumió el cargo. La pandemia por coronavirus acababa de ser declarada y el propio mandatario, ante el creciente aumento de casos en el país, había tomado la decisión de cerrar todo.

Desde el 20 de marzo y “por 15 días” (que luego fueron más y más), las actividades se pararon y en ese lapso fue el cumpleaños del presidente. Alberto cumplía 61 años y lo festejó junto a la primera dama, Fabiola, y también con su hijo Estanislao, quien había decidido pasar esa primera etapa de la cuarentena en la Quinta de Olivos, junto a su papá.

Eran tiempos de una imagen muy positiva para Alberto, quien el día anterior a su cumpleaños había visitado justamente el lugar donde nació, el Sanatorio Antártida. Lo hizo en compañía del líder de Camioneros, Hugo Moyano, dando que dicho centro asistencial -que ese día se reinauguraba- pertenece a ese sindicato.

Tal vez le interese leer El presidente Alberto Fernández dialogó con la directora del FMI y destacaron la importancia del acuerdo alcanzado

“Acá nació Alberto. Fíjense como Dios va poniendo las cosas en su lugar. Para nosotros es un orgullo tremendo ponerlo al servicio de la sociedad y que hoy estemos todos acá”, sostuvo en aquella jornada Moyano, a quien el mandatario elogió durante su alocución en la clínica porteña, del barrio de Caballito.

Ya en el día de su cumpleaños, el Presidente se dedicó a contestar personalmente saludos por Twitter, tanto que el hashtag #AlbertoCumple fue tendencia. Le pidió a la gente que se siga “cuidando” porque era “el mejor regalo que pueden hacerme”. Y luego, amplió: “Gracias a quienes me brindaron su voz y su tiempo en este hermoso video que han subido. Los quiero mucho. Voy a dar todo de mi para que la dicha lo atrape. Los abrazo con el alma a la distancia”.

La agencia de noticias Télam informó que Alberto Fernández festejó con su familia en la Quinta de Olivos, del mismo modo que el medio oficial lo indicó el 14 de julio siguiente al celebrarse el cumpleaños de la primera dama; meses más tarde se supo que ese día, Fabiola Yáñez había organizado una fiesta con amigos, de la que también participó el jefe de Estado, en medio de las restricciones más fuertes en medio de la pandemia, episodio que incluso derivó en una causa judicial por romper la cuarentena que aún sigue vigente.

Cómo festejó Alberto Fernández en 2021

En un año la situación había cambiado bastante para Alberto Fernández. Lo único que permanecía inalterable, sí, era la pandemia y nuevamente la cuarentena obligatoria. Pero su imagen popular ya no era la misma: poco más de un mes antes, el escándalo por el denominado “Vacunatorio vip” había sacudido fuerte a su gobierno.

La llegada a la Argentina de las primeras vacunas era la buena noticia de aquel año, pero la distribución, que se suponía sería para personas prioritarias, como el personal de la salud o policial, por ejemplo, se extendió a algunos “amigos” del poder.

Fernández, a pesar de que había sido vacunado en enero con la primera dosis de Sputnik, pasó su cumpleaños más aislado que nunca: además del Aislamiento Sanitario, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado para toda la población, el 1º de abril se enteró de que tenía coronavirus.

“Quería contarles que, al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”; “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, posteó en su cuenta de Twitter.

Y al día siguiente, incluyó su “festejo” en el texto de un nuevo tuit: “Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

En el acto oficial por Malvinas Alberto Fernández exigió al Reino Unido retomar el diálogo y abandonar la presencia militar en las Islashttps://t.co/Hfme5P9Hm0 — misionesonline.net (@misionesonline) April 2, 2022



Fuente: TN