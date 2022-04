Desde que un problema de salud lo obligó a retirarse como futbolista, se inició una campaña para que igualmente viaje al Mundial de Qatar 2022, junto a la Selección. Tras charlar con Scaloni, el ex delantero confirmó su decisión.

Sergio Kun Agüero vivió tres Mundiales desde adentro, como futbolista de la Selección argentina. El resto fueron por televisión, cuando todavía soñaba con ser jugador profesional cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Y en noviembre próximo, cuando empiece a rodar la pelota en el Mundial de Qatar 2022, tendrá que vivirlo de otra manera, porque cuando era número puesto para cerrar su historia con la Selección argentina un problema en el corazón trastocó sus planes y lo obligó a abandonar su carrera.

Pero como si estuviera haciendo esas gambetas en el campo de juego, Agüero rápidamente se reenfocó. También ayudaron sus otras actividades, casi en consonancia con un pedido que surgió en redes sociales y se convirtió en realidad: que pueda acompañar a la Selección albiceleste por lo que representa para el grupo, con su alegría y verborragia.

Se juntó con Claudio Chiqui Tapia, el presidente de AFA, habló con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y además con varios de sus ex compañeros en el conjunto nacional. Todo parecía encarrilado para que forme parte de la delegación que a principios de noviembre desembarcará en Doha.

Pero este jueves, desde la capital qatarí, el Kun Agüero sorprendió y reveló que, finalmente, desistió de esa posibilidad que ilusionaba a todos. «Hablé con Chiqui Tapia, fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha, por mi cuenta. Va a ser mi primera vez viviendo un Mundial como hincha estando en el lugar, digamos, porque antes lo hacía en mi casa, de chiquito», empezó el ex delantero, en una entrevista con ESPN.

«Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico o por ahí un rol que quisieran ellos. Quedó todo en orden con ellos. Fue una charla que tuve con Scaloni, él me dijo más o menos lo que imaginaba, yo le dije que lo iba a hablar con Chiqui, pero la idea mía siempre fue estar dispuesto para Argentina en cualquier momento, ayudarlo en algún evento en el mundo como imagen de la Selección a cambio de nada, pero no me veo para estar compartiendo de otro lado, siendo parte de la dirigencia. No tengo ganas de eso, esa es la realidad», completó.

Y agregó: «Yo prefiero evitar todas esas cosas, no estoy como para estar ahí. Sino para juntarme, cagarme de risa como lo hice siempre, comer y eso, pero después cada uno se va a dormir la siesta, a hacerse los masajitos y yo decirle ´vamos con todo mañana´».

Fruto de su relación de amistad, Agüero es una palabra más que autorizada para contar cómo se siente Messi. «Está muy contento con la Selección porque, como todos, el título de la Copa América lo esperaba mucho y le dio un plus de alegría. Él se sacó ese peso que tenía de tantos años querer ganar un título con la Selección. Se nota en la cancha, en la alegría, disfruta mucho más», confió.

Además, Agüero amplió sus conceptos sobre esa posibilidad de retomar el fútbol si es que su problema cardíaco se lo permite más adelante. «Es normal. La realidad es que estoy pensando en otra cosa. Por eso quizá dejé de lado mirar fútbol para entretenerme con otras cosas, estoy metido con mi equipo de E-Sports. Hago lo que me gusta y lo que me entretiene muchísimo. Extrañar se extraña, pero la realidad es que ya lo asumí que estuve muchos años al alto nivel y la vida pasa por poder disfrutarlo», explicó.

«Ahora tengo un par de chequeos en unos meses, ya empecé a entrenar, un poco de gimnasio. Empiezo de a poco a trotar, pero ese trote… Es trotar para trotar, no es para hacer una maratón, es un trote a lo mío… Troto, camino. Hago lo que hacía en la cancha, ja. Lo que me dice el médico es que empiece de a poco, adaptándome. Después a hacer unos chequeos más profundo. Y, a partir de ahí, evaluar lo que puedo hacer: jugar al pádel, tenis, al golf. Lo que me dice es que no 40 minutos jugando al fútbol. No va a pasar nada, pero por las dudas no lo hagas… Pero me dan ganas», confesó.

