Mundial de Qatar 2022: mirá los ocho estadios que serán sede y su impresionante arquitectura

Los 64 partidos que se disputarán durante el Mundial de Qatar 2022 se llevarán a cabo en ocho canchas que están distribuidas en cinco ciudades diferentes. Están en un radio de aproximadamente 70 kilómetros de distancia.

En vísperas del sorteo de la Copa Mundial de Qatar 2022, que dará a conocer cuáles serán los emparejamientos del torneo, es necesario saber dónde se van a disputar los 64 partidos que lo componen. El certamen se jugará en ocho canchas que están distribuidas en cinco ciudades diferentes. Por las dimensiones que tiene este país árabe ubicado en el oeste de Asia que fue elegido para organizar el certamen, no habrá grandes distancias entre una y otra, tal como en otras ediciones. Incluso, según informó FIFA, se podrá asistir a dos partidos en un mismo día.

Como es habitual de cara a la Copa del Mundo, el proceso de construcción de los estadios no resultó nada sencillo. Los recintos prometen ser lujosos e innovadores pero existió esa habitual preocupación de que no pudieran no estar listos a tiempo, además de que hubo graves denuncias por el fallecimiento de una gran cantidad de obreros migrantes.

No obstante, esto no ha frenado el desarrollo de las distintas sedes que están en un radio de aproximadamente 70 kilómetros de distancia y expondrán la arquitectura del Medio Oriente ante el mundo. Para su seguridad, serán controladas en simultáneo desde un centro especial. Aquí, un repaso por los escenarios que acogerán a los momentos más destacados del evento por el que esperan todos los fanáticos del fútbol mundial.

• Lusail Stadium

El Lusail Stadium está situado 15 kilómetros al norte del centro de Doha y es el más grande de todos, ya que posee una capacidad para 80.000 personas. Este magnífico recinto será la sede donde se llevará a cabo la final del Mundial, que está programada para el próximo 18 de diciembre.

Su diseño está inspirado en la danza de luces y sombras de los tradicionales fanales, lo que ofrece una inmejorable representación del mundo árabe, ya que también acuña motivos de vasijas, cuencos y piezas de arte de la región. Además de la final, albergará otros seis partidos de la fase de grupos y tres de la ronda eliminatoria, incluida una semifinal. Una de las particularidades que tendrán este y otros estadios es que se enfriará con energía solar para batallar contra las altas temperaturas. Después de la Copa del Mundo, se espera que Lusail Stadium sea reconfigurado para reducir su capacidad a 40.000 asientos, ya que fue construido especialmente para el evento y luego está planeado que sea reutilizado como un espacio comunitario con escuelas, tiendas, cafés, instalaciones deportivas y educativas, y una clínica de salud. Stadium 974 Es uno de los estadios más llamativos dentro de la cita mundialista, ya que es el primero en la historia de los Mundiales que es completamente desmontable. Se encuentra a orillas del Golfo, al este de Doha, y está conectado con el resto del país por la línea de metro nacional. El número en su nomenclatura es en alusión a la cantidad de contenedores marinos que se utilizaron para construirlo y al prefijo internacional telefónico del país. Mark Fenwick, arquitecto que ayudó con la construcción del recinto deportivo, comentó en diálogo con la agencia EFE que además de ser el único estadio desmontable, también posee unos códigos visuales “que hacen más fácil al usuario encontrarlos espacialmente”. Por ejemplo, los contenedores amarillos serán los baños; los azules representarán las zonas de venta al público; los verdes, los cuartos de seguridad y de primeros auxilios; el color plateado fue elegido para las entradas VIP y a las zonas de rezos de los hombres; y el negro, a las zonas de rezo para las mujeres y de identificación en zonas de entradas. Una vez que termine el torneo, será desmantelado y sus partes serán utilizadas para crear instalaciones en Qatar y también serán donadas a países subdesarrollados. En el Mundial, será utilizado para siete encuentros: seis de la fase de grupos y uno de los octavos de final. Al Janoub Stadium Ubicado en la ciudad sureña de Al Wakrah, con capacidad para 40.000 personas, este recinto abrió el 16 de mayo de 2019 con la disputa de la final de la Copa Amir. Su diseño exterior y el dibujo de las gradas son un claro mensaje con la estrecha relación que este municipio mantiene con el mar. Tiene un techo retráctil y un sistema de refrigeración para que los espectadores no sufran las condiciones climáticas. Al Wakrah es una de las áreas habitadas más antiguas de Qatar y fue durante mucho tiempo un centro para el buceo y la pesca de perlas. Los barcos tradicionales utilizados en estas actividades inspiraron el diseño futurista. A medida que los fanáticos del fútbol se acerquen al estadio, serán recibidos por un hermoso parque y su elegante arquitectura. En dicha localidad, los fanáticos van a poder disfrutar de paseos marítimos, comprar productos locales únicos en el zoco o descubrir la rica historia de la zona en un museo. También los residentes se han beneficiado de esta construcción, ya que fue acompañada por una escuela, un salón de bodas, pistas de ciclismo, equitación y atletismo; restaurantes, mercados y gimnasios. Cuando finalice la Copa Mundial de la FIFA, el Al Janoub Stadium se convertirá en un nuevo hogar para el deporte y el entretenimiento en el sur de Qatar. Su capacidad se reducirá a 20.000 espectadores, garantizando un ambiente eléctrico. Al Rayyan Stadium Este recinto, también conocido como Estadio Ahmad bin Ali, es la casa de los dos principales clubes de fútbol de la ciudad. Lo habían construido en 2003 pero fue demolido hace siete años para duplicar su capacidad y llevarla hasta 40.740 asientos. Su nuevo diseño, que incorpora símbolos de la cultura qatarí con una espectacular fachada ondulada, fue reinaugurado en diciembre de 2020. En tanto, en las instalaciones que rodean el estadio también se vislumbran estructuras en forma de dunas de arena que recuerdan al territorio del oeste del país.

Por su ubicación al borde del desierto, la preservación de la naturaleza y sus dones ha sido durante mucho tiempo una prioridad en el resistente Al Rayyan, y este estadio no es la excepción: se han utilizado materiales de construcción que no dañan al medio ambiente. Cada parte del distrito del estadio ha sido diseñada teniendo en cuenta la sostenibilidad. Y, una vez albergados los partidos del Mundial, casi la mitad de los asientos se retirarán y se entregarán a proyectos de desarrollo del fútbol en el extranjero.

• Khalifa International Stadium

Lleva casi medio siglo siendo el hogar del fútbol y el deporte qatarí. Tras varias remodelaciones y ampliaciones, se transformó en uno de los ocho estadios del Mundial, pero con la diferencia de que es el único que no fue construido para la ocasión. Fue edificado en 1976 en la ciudad de Al Rayyan y, desde entonces, ha albergado varias competiciones deportivas, como un amistoso Argentina-Brasil en 2010 o el Mundial de Atletismo de 2019, por nombrar algunas.

El estadio, que está ubicado en el centro de todas las sedes, fue reinaugurado en 2017 con capacidad para más de 40.000 personas sentadas. En su actual diseño, son característicos los dos arcos que sostienen sus techos y coronan su estructura simbolizando la unión de los fanáticos de todo el mundo. En este estadio se jugarán partidos de fase de grupos, como también de octavos de final y el duelo por el tercer lugar.

• Al Thumama Stadium

Está ubicado 12 kilómetros al sur de Doha, cerca del aeropuerto internacional de Hamad, y fue inaugurado el pasado mes de octubre. Lleva el nombre de un árbol autóctono que crece en la zona y su arquitectura también busca celebrar la cultura y las tradiciones árabes. En este caso, tiene una forma circular que representa la gahfiya, el gorro utilizado por jóvenes y hombres en todo Medio Oriente durante siglos. Se trata de un elemento central en las familias árabes que simboliza la dignidad e independencia que incorpora cada joven en su camino a la adultez.

Durante el Mundial, su capacidad será de 69.000 espectadores y luego será reducida a la mitad para adaptarse a la necesidades locales. El estadio será el hogar de una nueva sede de la Aspetar Sports Clinic, una clínica de ortopedia y medicina deportiva de primer nivel, que incluirá un hotel boutique en el lugar donde están las tribunas superiores. En este reciento se jugarán partidos de fase de grupos, así como también de los octavos y cuartos de final.

• Education City Stadium

Este estadio debe su nombre a que su paisaje está salpicado por universidades líderes, donde se llevan a cabo investigaciones de vanguardia y los académicos inspiran a las generaciones futuras de estudiantes en el continente asiático. Es la sede de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Su capacidad es de 40.000 espectadores y también se reducirá a la mitad una vez concluida su participación, que será hasta la etapa de cuartos de final.

Los fanáticos van a poder llegar fácilmente a este estadio por carretera o metro, ya que solamente se encuentra 7 kilómetros de la ciudad de Doha. Al igual que con todos los estadios del Mundial, tienen tecnologías de refrigeración avanzadas para garantizar temperaturas agradables durante todo el año para jugadores y aficionados.

• Al Bayt Stadium

Está ubicado en la ciudad de Jor, a 45 kilómetros al norte de Doha, y tiene capacidad para albergar en su interior a 60.000 espectadores. Este será el recinto en donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural y el primer partido de la cita mundialista, que está programado para el próximo 21 de noviembre del 2022, con la selección de Qatar como gran protagonista. También tiene planificado un partido de semifinales.

Su diseño exterior es impactante: está inspirado en una carpa árabe. Su fachada remite a las históricas tiendas que usan las poblaciones nómades en Qatar y en la región del Golfo, conocidas como ‘bayt al sha’ar’. Tiene un techo que es retráctil y está rodeado por 400.000 metros cuadrados de espacios verdes y áreas de juego.

Luego del evento, el estadio cumplirá el destino de toda tienda nómade y será parcialmente desmontado: le van a quitar la bandeja superior, su capacidad quedará reducida a 32.000 espectadores y el espacio libre será ocupado por un hotel cinco estrellas e instalaciones deportivas para la población local.

CÓMO ES EL CENTRO DE MONITOREO DE LOS ESTADIOS DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Los ochos estadios de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 serán monitoreados desde unas instalaciones en las afueras de Doha que permitirán a los organizadores tener un control en tiempo real y de manera simultánea de todo lo que suceda en las adyacencias durante los partidos. Esta sala se encuentra en el campus deportivo de Aspire, a un radio de 50 kilómetros de la capital del país, y fue creado para manejar sin problemas la gran afluencia de aficionados sin precedentes que habrá durante el evento.

“Tenemos la capacidad para monitorear de forma remota cada sistema que podamos, controlar cada sistema, y por lo tanto cambiar el comportamiento en los estadios. También podemos recibir alarmas y notificaciones como parte de un monitoreo proactivo en el centro de comando. Antes de que algo salga mal”, comentó Niyas Abdulrahiman, director ejecutivo.