Docentes | Agrupación opositora a Adomis reclama participar en las elecciones de UDPM

Carolina Domínguez, referente de la Agrupación Misionera de Profesionales de la Educación (AMiPE) afirmó que la Junta Central Electoral de ese gremio adujo razones reglamentarias para impedir la postulación de las listas que no responden a la conducción actual. Presentarán un recurso de amparo para postergar las elecciones y que se revea la situación.

Para el 13 de mayo están previstas elecciones en la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM). Una de las que pretende participar como candidata a secretaria general es Carolina Domínguez, posadeña y maestra de educación inicial. Sin embargo no consiguió oficializar su lista y advirtió que, por ese motivo, hasta ahora no hay certeza de que puedan concretarse las elecciones. “Deberán existir dos listas como mínimo pero la única oficializada es la adomista, de la conducción actual, porque tanto la nuestra como la de otra agrupación fueron rechazadas”.

La admisión de las propuestas electorales está en manos de la Junta Electoral Central que según Domínguez “está conformada por adomistas, manejada en su totalidad por Rubén Darío Caballero y Christian Dechat”, remarcó. “Denunciamos judicialmente que su lista presenta errores y que va en contra del Estatuto Docente”.

“La Junta Electoral Central nos comunicó el rechazo el 31 de marzo cuando el 30 debían exponer las oficializaciones”, subrayó. AMiPE presentará un amparo para solicitar que el proceso electoral sea detenido, se revea y remueva a la Junta actual.

“Nuestro objetivo principal en la creación de la AMiPE fue la recuperación del gremio para y por los docentes”, detalló. “Actualmente UDPM parece funcionar como una agrupación política que busca cumplir con los intereses de algunos cuando necesitamos que defiendan a los colegas y no actúen en su contra”.

Según la aspirante a secretaria general, en los últimos años la comunicación con los representantes fue dificultosa y el ingreso al edificio, negado. “Queremos trabajar en torno a los acuerdos salariales sin regalar a los educadores”, mencionó. “Esto sucedió fuertemente este año, cerraron una negociación cuando las bases no tenían conocimiento y luego tuvieron que salir a defenderse”.

Respecto a los modos de administración que tenía Marilú Leverberg, exsecretaria general fallecida en el 2020, afirmó que “tenía otra forma de manejarse con los colegas”. Cuando se desempeñaba en su puesto existían cerca de 28 mil afiliados, “se perdió más del 50 por ciento”, dijo. “El gremio, aunque es histórico, se está desmoronando, cayó en manos de gente que no piensa igual, que no lo valora, que no conoce la realidad de los docentes”.

“Trabajé con ellos hace unos años, me parecía que no respetaban el Estatuto Docente, lo expusimos y esto no les pareció correcto”, contó. “Por no querer agachar la cabeza y no decir que sí a todo, se refirieron de mala manera en una reunión, tratan así a todo el mundo, te dicen que si no te gusta, podés irte. Ninguna persona se merece ser maltratada, esta gente te grita, elige a quien recibir”.

Aseguró que, aunque para presentar una lista deben contar con el 3 por ciento de aval respecto al padrón, no conocen la cantidad exacta de profesionales afiliados. “No pudimos acceder a esa información hasta que fue presentada la propuesta, tuvimos que adivinar porque sabemos que muchos renunciaron a su afiliación”, declaró.

Aproximadamente 15 mil personas figurarían en el registro de empadronamiento “no está publicado, lo tiene escondido la Junta Electoral, creemos que en realidad se trata de 10 a 11 mil docentes. Una de mis candidatas no estaba inscripta y el descuento por ser parte del gremio está en el recibo de sueldo”, finalizó.

